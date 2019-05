Mori | sabato 11 maggio il brindisi sulla terrazza del teatro Modena

Tu Mori - a Bari 4 mesi per una Pet Policlinico e Asl non sono pronti. 'Ma ora attiva anche il sabato' : Nella sala d'attesa del reparto di Ginecologia oncologica del Policlinico di Bari si confrontano le ansie e le disperazioni. Nel naturale circuito di mutuo aiuto, ognuna porta la sua esperienza per ...

Evento per la legalità in meMoria di Don Peppe Diana sabato 30 e domenica 31 a Casagiove. : In quasi 50 anni di attività il Gen Verde ha portato in piazze, teatri e stadi del mondo oltre 1.500 spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue. Ad oggi sono ...