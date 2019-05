Maltempo Napoli | problemi a internet | la Protezione Civile Campania non può inviare i

Il Maltempo a Napoli ha fatto saltare la processione di San Gennaro : L'inclemenza del tempo a Napoli fa cancellare la tradizionale processione in onore di San Gennaro. La celebrazione in onore del santo patrono si terrà in Duomo presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, il quale alle 17.30 si recherà nella cappella di San Gennaro per portare in processione la teca con il sangue del martire e il busto argenteo. La Protezione civile della Campania intanto ha diramato una nota ...

Maltempo - troppi turisti e pioggia : chiuse 2 stazioni metro a Napoli : A causa del sovraffollamento di passeggeri, le stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli di Municipio e Dante sono state chiuse nel pomeriggio di oggi dalle 18 alle 19. La chiusura – spiega una nota dell’Anm – e’ stata necessaria per mettere in circolazione un altro treno oltre agli otto gia’ circolanti e che nella giornata di Pasquetta stavano garantendo una normale frequenza festiva di un treno ogni 8-9 ...

Napoli - Pasquetta con l'incubo Maltempo : il sindaco de Magistris chiude tutti i parchi : Domani, lunedì di Pasquetta, i parchi pubblici di Napoli resteranno chiusi a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede nel giorno di...

Maltempo Napoli : niente scuole chiuse domani Venerdì 05 Aprile : Il Comitato operativo comunale di Napoli, con gli assessori Clemente e Palmieri e con il Presidente della commissione ambiente Gaudini, si e’ riunito con gli uffici preposti per esaminare l’allerta meteo per criticita’ idrogeologica ( colore giallo) emanata a seguito del bollettino della Protezione civile regionale. Il COC non ha ritenuto di disporre chiusure di strutture pubbliche, se si eccettuano i parchi cittadini, ...

Maltempo - allerta meteo a Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : domani a Napoli scuole aperte, ma parchi chiusi a causa della nuova ondata di Maltempo. Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l’allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell’avviso di allerta sono previsti “venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili ...

Maltempo - a Napoli domani scuole aperte : ANSA, - Napoli, 26 MAR - Il Comitato operativo comunale per le emergenze di Protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l'allerta meteo emessi dalla Protezione civile ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Maltempo Napoli : scuole chiuse ma la situazione è in miglioramento : scuole chiuse oggi a Napoli, anche se il vento è sceso di intensità e i fenomeni temporaleschi si sono interrotti: questa la scelta del Comune che ha deciso lo stop alle lezioni seguendo l’informativa di allerta meteo della protezione civile regionale. “Noi abbiamo il dovere di intervenire perché c’e’ un grande vuoto sia per quanto riguarda le procedure sia per quanto attiene agli strumenti dati alle città d’Italia ...

Maltempo - domani scuole chiuse a Napoli : ANSA, - Napoli, 11 MAR - L'amministrazione comunale di Napoli ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado - compresi gli asili nido - legata all'allerta meteo ...

Scuole chiuse domani a Napoli - allerta Maltempo al centro-sud : Venti forti e crollo termico. A Napoli l'amministrazione ha deciso di chiudere le Scuole. Giardini e ville off limits a...