Libia punta pescherecci italiani? Difesa conferma | poi smentisce la notizia

La Libia punta 9 barche italiane. Tensione in mare : Marina invia due pattugliatori : Claudio Cartaldo Foto di repertorio Nove pescherecci italiani puntati dalla Guardia costiera libica. Interviene la Marina italiana per proteggerli. Tensione in mare Tensione in mare tra Italia e Libia, questa volta non per i migranti ma per questioni di pesca. La Guardia costiera libica, intorno a mezzanotte, ha messo "nel mirino" e puntato nove pescherecci italiani, che sono stati "salvati" dalla Marina italiana. Al centro della ...

Libia - nella guerra per procura Roma punta su Misurata - e sul vice di al- Sarraj - Ahmed Maitig : Misurata, la scommessa dell'Italia. Misurata, la "Sparta libica", con le sue milizie e gli uomini che a Tripoli puntellano il Governo di Accordo Nazionale (GNA), guidato da Fayez al-Sarraj e minacciato dall'offensiva dell'esercito libico nazionale (Lna) agli ordini del generale Khalifa Haftar. Nel vivo della guerra per procura in atto in Libia, non esistono, in questa fase almeno, margini per una trattativa. A farlo capire senza giri di parole ...

Libia - Roma punta sul Qatar. Salvini : chi scappa dalla guerra da noi solo in aereo : Haftar avanza, mentre l'Italia prova a "blindare" Sarraj. I combattenti dell'uomo forte della Cirenaica sfondano a Sud di Tripoli: presa Azizia. Dopo violenti scontri durati per tutta la notte, le forze del generale Khalifa Haftar, hanno sfondato il fronte a sud di Tripoli, conquistando el Azizia, circa 50 km dalla capitale. Ora la battaglia si è spostata Suani ben Adem, a circa 25 chilometri da Tripoli. E continua la guerra aerea: il ...

Libia - ennesima puntata di un conflitto mondiale a pezzi : Nelle moderne analisi dei conflitti sui social, per lo più scritte da aspiranti strateghi, la guerra è tornata a essere un gigantesco Risiko. I conflitti vengono spiegati secondo teorie complottistiche di diversa natura, più o meno fantasiose, ma continuano a svolgersi su campi di battaglia reali, che sempre più spesso coincidono con le città.Sui media si assiste a una spettacolarizzazione dell'evento bellico ...

Libia - ultime notizie : le truppe di Haftar puntano Tripoli : Libia, ultime notizie: le truppe di Haftar puntano Tripoli Il generale Khalifa Haftar ha ordinato alle truppe dell’Esercito Nazionale Libico, sotto il suo comando, di procedere in direzione Tripoli. La capitale libica è attualmente sotto il controllo del governo di unità nazionale di Hafez Al Serraj, riconosciuto dalla comunità internazionale. Dopo diversi anni di incertezza politica e di minacce di guerra, la mossa di Haftar ...

L’esercito di Haftar punta su Tripoli - ancora scontri. Conferenza Onu a rischio - caos Libia : Khalifa Haftar marcia su Tripoli, ma non e' chiaro se per conquistarla o far pesare la propria forza in vista della Conferenza nazionale di pace che avra' inizio il prossimo 14 aprile. "e' arrivato il momento di rispondere all'appello dei nostri fratelli a Tripoli, hanno avuto troppa pazienza", ha affermato il capo dell'Esercito nazionale libico (Lna) in un audio che, sulla propria pagina Facebook, definisce gli eventi militari delle ultime ore ...

Libia - l’esercito di Khalifa Haftar ha conquistato Gharian e ora punta verso Tripoli : Questa notte l'esercito guidato dal generale Khalifa Haftar ha conquistato Gharian, a 100 chilometri a Sud di Tripoli, poi ha annunciato di voler arrivare alla capitale. Il premier Serraj ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre ieri è arrivato in Libia il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che si è detto "molto preoccupato".Continua a leggere

Libia - migranti dirottano mercantile e puntano su Malta. Salvini : «Sono pirati» : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». La procura di Roma sul caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»