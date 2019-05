Le opere di Leonardo Il genio in 40

Aeroporto Fiumicino - omaggio al genio di Leonardo e alle opere sul volo : ... che negli ultimi anni grazie alla "cura Atlantia" è diventato l'hub in assoluto più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International.

Aeroporto Fiumicino - omaggio al genio di Leonardo e alle opere sul volo : L' Aeroporto Leonardo da Vinci si trasforma in un inno al genio , all'artista-inventore di cui porta il nome, nel cinquecentenario della sua morte , simbolo dell'eccellenza italiana che lo stesso ...

Cinquecento anni fa moriva Leonardo da Vinci : la vita - le opere e il mistero delle (sue) ossa : Leonardo da Vinci moriva il 2 maggio 1519 all’età di 67 anni . Uno dei più grandi – o forse il più grande genio italiano – mai vissuto che ha cambiato per sempre il volto della scienza e dell’arte, spirò nel Castello di Cols-Lucé a Cloux, vicino ad Amboise, in Francia. Qualche giorno priva Leonardo aveva consegnato il suo testamento, scritto davanti al notaio Guglielmo Boreau e a cinque testimoni, oltre che a Francesco ...

Prestare le opere di Leonardo all'estero : sì o no? : Fu in quella circostanza che mi convinsi della necessità di stilare un elenco d'opere degli Uffizi che, a mia scienza, ricadevano sotto quella legge e per le quali doveva pertanto essere inibito il ...