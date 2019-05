Il M5S ora attacca Salvini | Serve più sicurezza Ma la Lega | Si

Luigi Di Maio - situazione incontrollabile : "Il M5S ha la maggioranza - andiamo alla conta con Salvini" : In poche ore, Luigi Di Maio è passato dal "spero che non si voti" a "i 5 Stelle in consiglio dei ministri hanno la maggioranza assoluta". Che è un po' come mettere la pistola carica sul tavolo prima di iniziare una civile trattativa politica. La Lega tira dritto: "Armando Siri non si dimette". E all

Siri : Di Maio - in cdm M5S ha maggioranza : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza ...

Sicilia : M5S - 'vitalizi e questione morale fuori dai radar dell'Ars' (2) : (AdnKronos) - "Miccichè - prosegue Cappello – piuttosto che occuparsi di questi fatti o di far lavorare l’assemblea preferisce esibirsi in incredibili ed irripetibili esternazione di cui mi sono vergognato per lui e che mi portano a chiedermi cosa abbiano fatto di male i Siciliani per vederlo a capo

Sicilia : M5S - 'vitalizi e questione morale fuori dai radar dell'Ars' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Miccichè aveva annunciato la costituzione di una commissione per il taglio dei vitalizi degli ex deputati regionali e un dibattito d’Aula sulla questione morale, di cui a Sala d’Ercole e a Palazzo d’Orleans sembra non importare nulla a nessuno. Ebbene, finora su entram

Di Maio : 'Il caso Siri è chiuso - M5S maggioranza in Cdm' : Roma, 3 mag., askanews, - 'La questione Siri è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei ministri e si voterà il decreto del presidente del Consiglio. Conti alla mano il M5s ha la ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Sondaggi elettorali Index : bene M5S e PD - flette la Lega : Sondaggi elettorali Index: bene M5S e PD, flette la Lega Negli ultimi sette giorni il distacco tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è diminuito. A sostenerlo è Index Research nel suo Sondaggio andato in onda giovedì 2 maggio durante la puntata di Piazza Pulita su La7. Entrambe le forze politiche hanno visto crescere il proprio consenso ma i dem hanno avuto una performance migliore dei grillini. Tuttavia le posizioni sono rimaste ...

Siri indagato - Conte : “M5S non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5S ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...

Siri - Conte : "Deve dimettersi | La Lega non sia corporativa - M5S non ne approfitti" : Svolta nel tira e molla sul sottosegretario leghista con il premier che ne chiederà la revoca delle deleghe nel prossimo CdM pur non ergendosi a giudice. E spiega agli alleati di governo come non comportarsi nelle prossime ore.

Giuseppe Conte - colpo di mano : "Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5S ora". Caos? : Dovrà lasciare, Armando Siri. Parola del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi annuncia: "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". La palla, ora, passa ai ministri di Lega

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative - M5S non approfitti per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Pensioni ultima ora : riforma Quota 100 e Fornero - scontro Cisl-M5S : Pensioni ultima ora: riforma Quota 100 e Fornero, scontro Cisl-M5S Pensioni ultima ora: “Rimettiamo al centro i lavoratori” è il titolo di un video che ha per protagonisti un gruppo di senatori del MoVimento 5 Stelle pubblicato simbolicamente il 1° maggio. Non a caso proprio nel giorno della Festa del Lavoro per ricordare alcune delle azioni prodotte dell’esecutivo gialloverde. Pensioni ultima ora, Il M5S rivendica “impegno ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa campagna elettorale per M5S con noi ma non c’entriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...