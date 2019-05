Gp di Spagna - Quartararo in pole davanti a Morbidelli. Marquez è terzo

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c'è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : ... conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1'36 880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli , 1'38 962, e il campione del mondo in carica, lo spagnolo ...

Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Spagna : Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Jerez de la Frontera: il quarto del Motomondiale, che si corre in Spagna. Quartararo ha 20 anni e questa è la sua prima stagione

MotoGp - Gp Spagna : pole a Quartararo davanti a Morbidelli e Marquez : Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale della MotoGp, a Jerez. Con il tempo di 1:36.880 il pilota esordiente del Team Yamaha Petronas ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

MotoGP Spagna - orgoglio Quartararo : "Qualcuno diceva che ero troppo giovane..." : Fabio Quartararo si gode la prima pole della carriera in MotoGP: "È qualcosa di incredibile - ha detto il francese della Yamaha Petronas, che è diventato il più giovane poleman della storia battendo ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

Gp di Spagna - Quartararo in pole davanti a Morbidelli. Marquez è terzo : Fabio Quartararo conquista la pole position del Gp di Spagna nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina, girando in 1'36'...

MotoGP Spagna : super Yamaha Petronas - Quartararo in pole su Morbidelli : Fabio Quartararo sorprende tutti e centra la pole position nel GP di Spagna, la sua prima in carriera in MotoGP. Il francese ha girato in 1'36''880 , tenendosi dietro l'altra Yamaha Petronas di Franco ...

MotoGp - prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti : la griglia di partenza del Gp di Jerez : Il pilota francese conquista la prima pole in MotoGp battendo il record di precocità di Marquez, che chiude terzo dietro a Morbidelli Grande giornata a Jerez per il team SIC Petronas Yamaha, riuscito sorprendentemente a piazzare i propri due piloti davanti a tutti in qualifica. AFP/LaPresse Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo ottenendo la prima pole in carriera, battendo tra l’altro il record di precocità di Marc Marquez. Il ...