Capelli sfibrati e fragili | i rimedi

(Di sabato 4 maggio 2019) PhytoPhyto PhytoPhytoPhytoPhytoPhytoGoldwellGoldwellGoldwellDavinesDavineslabel.mlabel.mElgonAntosEslabondexxPanteneL'Oréal Paris ElviveSchwarzkopfhead&shouldersDecolorazioni, un uso eccessivo di strumenti a caldo, agenti esterni o fattori naturali sono tra le principali cause dirovinati,e che si spezzano con facilità. Quali sono iper tornare a dare vigore e forza alle chiome indebolite?«Partiamo dal presupposto che la cura di un capello rovinato e danneggiato non avviene in una sola seduta. Come sempre ci vuole tempo e, soprattutto, occorre fare un’analisi iniziale per capire a quale tipo di danno siamo di fronte: se causato da decolorazione, da schiarimento o se è un capello che tende a spezzarsi per natura» ci spiega Marco Rizzi del salone Namu Hair per Phyto.ANALISI INIZIALE «In caso di un capello aperto da decolorazione il processo è impegnativo ...

