Bologna - coltello e minacce al centro islamico : arrestato tunisino : Federico Garau Lo straniero, che non sarebbe nuovo ad episodi del genere, ha spintonato e quindi minacciato con un coltello estratto dalla tasca un uomo del Bangladesh di 29 anni: fermato, per lui arriva una denuncia a piede libero Paura durante il pomeriggio di ieri a Bologna nei pressi del centro islamico sito in via Torleone, a causa delle intemperanze e del nervosismo di un cittadino di nazionalità tunisina di 49 anni. Sono ...