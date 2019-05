romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019)DEL 3 MAGGIOORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA. IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA, PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZINE. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E A24TERAMO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO. SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. ED INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralL'articolo...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - gianluzappo : Se Roma (Nord) è prigioniera di una galleria. Il tunnel è semi-chiuso per lavori di manutenzione. Risultato, viabil… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus ovest - Ripristinata la viabilità in via Cornelia, dopo lavori di pavimentazione stradale, l… -