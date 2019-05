Valve conferma | il trailer di Left 4 Dead 3 è un fake

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il finto, ma molto convincentedi3 che è stato pubblicato nella giornata di ieri non è sicuramente fatto daCome vi avevamo accennato qualche ora fa, su YouTube è apparso uno strano video che ha fatto pensare a3. Il video è molto ben fatto, ma è apparso su un nuovo canale YouTube casuale e non attraverso i mezzi ufficiali.Purtroppo, come riporta VG247, il video è davvero un falso. E, nel caso ve lo stiate chiedendo, il video in realtà non ha il logo. Ma proprio all'ultimo secondo, la mano zombie tiene in alto le tre dita prima che ilfinisca.Leggi altro...

