wired

(Di venerdì 3 maggio 2019) Tra poche settimane si tengono le elezioni europee e tra i candidati c’è anche un volto noto della tv. Si tratta di Dino, ex inviato de Leche da qualche anno ha lasciato il programma per dedicarsi a tempo pieno alla politica, nelle file del Movimento Cinque Stelle. Cartellonie volantini con il suo volto circolano per il paese in questo periodo di sfrenata campagna elettorale, ma c’è un dettaglio che ha fatto arrabbiare non poco la redazione di Mediaset., per quanto abbia terminato i rapporti con Leda tempo,il suo marchio per. Nei manifesti compare ancora oggi con la divisa che da anni contraddistingue gli inviati del programma, quel completo nero con camicia bianca diventato marchio di fabbrica. Ma soprattutto, il politico pentastellato è riuscito a ottenere che sulla scheda elettorale ci sarà scritto “Dino, ...

chedisagio : Dino Giarrusso 'detto Iena', perché così, secondo il regolamento, se qualcuno scrive sulla scheda IENA, La preferen… - micheleiurillo : Perché Giarrusso che sfrutta Le Iene per fini elettorali è un autogol - syd_renner : RT @chedisagio: Dino Giarrusso 'detto Iena', perché così, secondo il regolamento, se qualcuno scrive sulla scheda IENA, La preferenza è val… -