Omicidio boss barese | 20 anni al killer

Bari - Omicidio del boss di Carrassi : condannato a vent'anni il capoclan Antonio Moretti : Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia, al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato nella sede distaccata del Tribunale di Bitonto, ha condannato ...

Quattro persone sono state arrestate per l'Omicidio del boss di 'ndrangheta Raffaele Fiamingo : Quattro persone sono state arrestate per omicidio e tentato omicidio in uno scontro interno alla 'ndrina dei Mancuso, nel vibonese. La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili dell'agguato del luglio 2003 a Spininga in cui fu ucciso Raffaele Fiamingo detto "il vichingo" e fu ferito Francesco Mancuso. Si tratta di due elementi di vertice della ...

Lo strano Omicidio di un boss della mafia americana : Frank Cali, capo del clan dei Gambino, è stato ucciso con sei colpi di pistola davanti a casa sua da un ragazzo di 24 anni, che sembra non avere niente a che fare con la mafia

New York - svolta nelle indagini sull’Omicidio del boss Frank Calì : arrestato un 24enne : svolta nelle indagini sull’omicidio di Frank Calì, soprannominato Franky Boy, 53enne boss emergente del clan Gambino, ucciso alcuni giorni fa a New York, davanti alla sua casa di Staten Island. Tutti avevano pensato ad una faida di mafia, per il primo assassinio di un esponente di spicco della malavita italo-americana dopo tanto tempo; infatti l’ultimo padrino ammazzato era stato Paul Castellano, 34 anni fa. Si temeva che l’agguato fosse stato ...

Omicidio Scopelliti - svolta nell'inchiesta : 17 indagati - c'è anche il boss latitante Matteo Messina Denaro : La Procura di Reggio Calabria ha indagato 17 persone, tra boss e affiliati a cosche mafiose e di 'ndrangheta, in relazione all'Omicidio del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni

