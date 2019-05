Nello spazio Gaia esamina Via Lattea | a terra VST ne segue la rotta

Spazio : l’astronauta Umberto Guidoni guida d’eccezione Nello “spazio virtuale” del Museo civico di Rovereto : Una guida d’eccezione, l’astronauta italiano Umberto Guidoni, accompagnerà nello Spazio – virtuale ma non troppo – i visitatori della mostra “La Luna. E poi?” allestita al Museo civico di Rovereto per celebrare i 50 anni dall’allunaggio che si terrà lunedì 6 maggio. Una mostra che rivolge lo sguardo anche al presente e al futuro delle esplorazioni spaziali, esponendo cimeli originali, grandi modelli, ...

Animali : le ceneri del gatto Pikachu verranno spedite Nello spazio : E’ diventata virale la storia di Pikachu, il gatto le cui ceneri verranno spedite per la prima volta nello spazio: il suo ultimo viaggio costerà al proprietario ben 5mila dollari. Il servizio viene fornito (anche per gli esseri umani) da un’azienda statunitense chiamata Celestis. L’urna con le ceneri del felino verrà posizionata in orbita intorno alla Terra, dove resterà finché non rientrerà in atmosfera, vaporizzandosi. Il ...

Umberto Guidoni replica a Favari : "Porterei i terrapiattisti Nello spazio : vedrebbero la Terra - un'oasi sferica colorata in un mare di tenebre" : Umberto Guidoni sorride appena gli sveliamo il motivo per cui l'abbiamo chiamato. "Professore, Agostino Favari, un Terrapiattista che è tra i relatori del primo convegno sulla Terra piatta in Italia, vorrebbe venire con lei nello spazio per vedere se la Terra è davvero sferica". L'astronauta classe '54, che ha partecipato a due missioni Nasa ed è stato nel 2001 il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, ...

Nasa scopre misteriosa 'medusa' galattica Nello spazio : L'annuncio arriva direttamente dalla Nasa. In esso è stata comunicata la scoperta di una galassia dall'apparenza molto particolare: quella di medusa. In apparenza la galassia appare simile alla nostra Via Lattea, ma quando poi è stata analizzata ai Raggi X ha rivelato una lunga coda: una vera e propria nube di tentacoli cosmici. Secondo gli studi, sembrerebbe che proprio all'interno della misteriosa nube si starebbero formando nuove stelle. La ...

In vista nuovo record - una donna Nello spazio per un anno : nuovo record in vista per le donne dello spazio: l'astronauta Christina Koch, della Nasa, e' stata assegnata a tre missioni consecutive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale di ...

Gli ultimi preparativi di Luca Parmitano prima del ritorno Nello Spazio : A luglio si riparte. Luca Parmitano tornerà nello Spazio con Beyond, la sua seconda missione in orbita. Sono molti mesi che l’astronauta si prepara a un nuovo periodo di permanenza sulla Stazione spaziale internazionale e stavolta, nel corso della Expedition 61, ricoprirà il ruolo di comandante. Siamo quasi agli sgoccioli e siamo entrati nell’ultimissima fase delle esercitazioni. In questo video, alcuni spezzoni dei suoi allenamenti ...

