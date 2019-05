Manduria - picchiato a morte : carcere anche per i due maggiorenni - : Dopo che il gip minorile ha disposto il carcere per i sei minorenni, la stessa misura cautelare è stata confermata per i due maggiori di 18 anni. Gli indagati sono accusati delle vessazioni condotte ...

Manduria - pensionato picchiato a morte. Si allarga l'indagine e spunta un altro caso sospetto : La morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 65 anni deceduto lo scorso 23 aprile all'ospedale Giannuzzi dopo quasi 20 giorni di agonia in seguito alle numerosi aggressioni subite da un gruppo di giovanissimi a Manduria, rischia di scoperchiare un vaso di Pandora, a patto che non sia l'omertà dei cittadini a vincere.Le responsabilità dei giovanissimi sono in fase di accertamento - 8 sono stati fermati con l'accusa di ...

Uomo picchiato a morte - parla il procuratore : "Tutta Manduria sapeva" : Francesca Bernasconi Il procuratore: "Non è una baby gang, sono micro criminali organizzati che operavano per noia" "Microcriminali organizzati e violenti per noia". Il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, ha definito così gli 8 indagati, tra cui 6 minorenni, che questa mattina sono stati fermati, in merito alla morte di Antonio Stano, il pensionato 65enne di Manduria, vittima delle aggressioni violente da parte di una banda ...

Manduria - pensionato picchiato a morte. Pm : “Video circolavano in tutto il paese - tutti sapevano” : "La quasi totalità della cittadina Manduriana era a conoscenza di quello che accadeva e aveva modo di visionare queste crudeltà che sistematicamente venivano poste in atto". Il particolare è emerso durante la conferenza stampa sui dettagli relativi agli otto arresti per le violenze in provincia di Taranto nei confronti del 66enne Antonio Stano.

