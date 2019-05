Le Iene si dissociano da Dino Giarrusso | «Sfrutta la nostra divisa in campagna

davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2019), M5SLesida, il loro ex inviato oggi in corsa per le elezioni europee come candidato M5S. Ad infastidire il programma di Italia1, sino a provocarne una presa di posizione, il fatto che il militante pentastellato si presenti nei manifesti elettorali con la‘da Iena’ (giacca scura e cravatta nera), sebbene non faccia più parte della squadra di Davide Parenti. “Gli chiediamo di chiudere lanell’armadio” hanno bacchettato gli ex colleghi della trasmissione Mediaset.Nei manifesti elettorali,accanto al proprio nome ha aggiunto la dicitura “detto Iena“. Anche questo non è piaciuto a quelli de Le, che sul loro sito hanno pubblicato quanto segue, prendendo esplicitamente le distanze delle iniziative dell’ex inviato:da più stagioni non fa più ...

urizen70 : RT @Serra_nda: Le Iene che si dissociano da Giarrusso. Praticamente la merda che si dissocia dalla supermerda. - Serra_nda : Le Iene che si dissociano da Giarrusso. Praticamente la merda che si dissocia dalla supermerda. - IPhorbice : @DinoGiarrusso @Ercole1185 Paolo, lui é il Giarrusso che diceva di candidarsi senza paracadute ma trombato si ricic… -