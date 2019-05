Juve | Allegri perde Emre Can Tocca a Kean in coppia con CR7

Bonucci-Juventus - tutta la verità : “Allegri? Ecco perchè ho detto addio” : BONUCCI JUVENTUS- Intervistato ai microfoni di Raffaella Carrà per la trasmissione “A raccontare comincia tu“, Leonardo Bonucci ha sottolineato il suo punto di vista sul suo addio alla Juventus nel corso della passata stagione. Un addio meditato, poi culminato con il passaggio in rossonero. Un anno a Milano decisamente deludente a livello sportivo, ma come […] More

Allegri-Adani - nuovo faccia a faccia dopo Juventus-Torino : Massimiliano Allegri e Lele Adani si incontreranno nuovamente questa sera nel post partita di Juventus-Torino, derby della Mole Allegri vs Adani secondo round, si potrebbe dire scherzando un po’ su quanto accaduto la scorsa settimana. Massimiliano Allegri e Lele Adani si incontreranno nuovamente questa sera, “costretti” a commentare la gara che andrà in scena tra Juventus e Torino. Un derby molto atteso ed importante per ...

Juventus - rinnovo Allegri : la conferma non è scontata - nuovo problema! : Juventus rinnovo Allegri- Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di ieri prima del derby contro il Torino, ha colto l’occasione per auto-confermarsi sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e le grandi motivazioni per proseguire il suo cammino sulla panchina juventina. Occhio però alla situazione contrattuale. […] More

Juve - se rimane Allegri tre big dovrebbero lasciare Torino - tra questi Dybala : I tifosi Juventini da giorni stanno attendendo il 'famoso' incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri, per conoscere quale sarà il futuro della panchina bianconera. La maggior parte dei media sostengono che la permanenza del tecnico toscano sia praticamente scontata, 'forti' delle dichiarazioni post partita di Juventus - Ajax di Agnelli, parole poi confermate anche da Allegri in un'intervista sulla ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole restare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...

Lippi e il futuro di Allegri : "Non si lascia la Juve con ancora un anno di contratto" : 'Vedremo, ho parlato con i dirigenti anche nella settimana scorsa, mi stimano e il mio rapporto con quel paese è fantastico'. Molto probabilmente riprenderà la guida della nazionale cinese che aveva ...

Juve. Allegri futuro? ho motivazioni per continuare : Juve, Allegri: "Come tutti gli anni le cose andranno per il verso giusto. La Juve tutti gli anni deve essere competitiva per vincere il campionato".

Icardi-Juventus - il sì di Allegri : attenzione all’unico ostacolo : ICARDI JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Allegri allenerebbe di buon gusto Icardi, ma difficilmente la Juventus prenderà in considerazione l’idea di aggiudicarsi l’attaccante argentino, soprattutto per un discorso di regole ed etica. Questo il parere di Marino. Difficilmente la Juventus deciderà […] More

Allegri : "Futuro? Ho motivazioni per continuare alla Juve" : "Le voci su Conte alla Juventus? I giornalisti giustamente scrivono e dicono quello che sentono. E' sempre la stessa roba, si dice che vado via ma sono cinque anni che sono qui. Abbiamo un vantaggio, ...

Juventus - Allegri : "Incontrerò Agnelli per parlare del futuro" : Marco Gentile Il tecnico della Juventus Allegri è parso sereno alla vigilia del derby contro il Torino e sul suo futuro ha affermato: "Dovremo discutere delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate" Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera, alle ore 20:30, sarà impegnata contro il Torino di Walter Mazzarri, nell'atteso derby della Mole. Il tecnico bianconero è parso più pacato ...

Juve - Allegri : 'Devo incontrare Agnelli per discutere del futuro' : TORINO - Un derby è sempre un derby anche se c'è già chi ha il suo scudetto in tasca. Il Torino insegue l'Europa, la Juventus invece non ha niente da chiedere se non la gloria personale. Tant'è che ...

Juve - Allegri : 'Futuro? Dobbiamo vederci con il presidente per programmare' : TORINO - Juventus pronta al derby con la carica di Cristiano Ronaldo , sempre alta e ulteriormente stuzzicata ieri dalla doppietta di Leo Messi al Barcellona , con cui il 10 blaugrana lo ha raggiunto ...

Juventus - Allegri fa un passo indietro sul suo futuro - : Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato della formazione che scenderà in campo: 'Rugani non c'è perché ha un po' di infiammazione. E' ...

Allegri e le voci di addio alla Juve : "Tutti gli anni si dice che vado via - ma poi resto" : Non si parla solo del derby che si giocherà domani sera nella tradizionale conferenza stampa pre-gara di Massimiliano Allegri. Ad essere tirato in ballo è infatti anche il futuro del tecnico ...