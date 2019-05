Il problema dei ristoranti rumorosi | e come risolverlo

Il problema dei passeggeri che si ubriacano durante i voli : Le compagnie aeree hanno diversi grattacapi da gestire ma uno dei più principali (e fastidiosi) sono i passeggeri ubriachi, che rappresentano la seconda causa di problemi in volo. Nel miglior dei casi, gli ‘alticci' scoppiano in un diverbio con i vicini di posto o con il personale di bordo, nel peggiore, costringono il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza. Resta il fatto che poco più di un quarto delle denunce complessive inoltrate — ...

Fosse/Verdon - una coppia problematica nell’epoca d’oro dei musical : http://www.youtube.com/watch?v=j4Os1SfOJ-g Non bisogna per forza essere degli appassionati della storia di Broadway per godersi Fosse/Verdon, la miniserie che debutta il 18 aprile su Fox Life, ma certo aiuta avere una qualche idea dell’aura mitica che circonda i suoi protagonisti. Gli otto episodi, infatti, vedono Sam Rockwell e Michelle Williams nei panni rispettivamente di Bob Fosse, uno dei più grandi coreografi e registi di tutti i ...

Dietro alle difficoltà dei Navigator c’è (anche) un problema di lingua : Roma. Si diceva che in cinque mesi i centri per l’impiego sarebbero stati riformati, prima dell’avvio del reddito di cittadinanza, che dovrebbe arrivare da maggio. Invece sei mesi sono serviti solo per raggiungere un’intesa su come attuare il potenziamento di questi uffici e mercoledì la conferenza

Il problema dei conti del governo : Ogni giorno la sua pena. Il tira&molla è finito. I conti vanno peggio del previsto e non ci sono più margini per soddisfare i desideri di chicchessia. Il titolo esemplificativo lo fa Il Fatto: “Il Def è vuoto”. Insomma, sotto le lenzuola niente. Sulla stessa linea c'è anche la Repubblica, per la quale “Le chiacchiere stanno a 0,2%”. Prossime al nulla. In una situazione dove “Tutto è peggio del previsto” come titola Il Giornale. Dunque, la ...

Nuoto - Campionati italiani Riccione 2019 : Thomas Ceccon rinuncia alla finale dei 200 misti per un problema fisico : Una news non così gradita arriva dalla vasca di Riccione, in questa terza giornata degli Assoluti di Nuoto, manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali della Corea del Sud (21-28 luglio). Il classe 2001 Thomas Ceccon non prenderà parte alla finale dei 200 misti per un problema all’adduttore destro accusato già nel corso della batteria di stamane, nella quale si era intuito che qualcosa non andava, visto il riscontro finale di ...

Conte : "Oggi approviamo il decreto crescita e risolviamo il problema dei truffati dalle banche" : Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina è stato a San Patrignano, alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum, al quale erano presenti anche Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria Romagna, l'ex ministro Giovanna Melandri, Letizia Moratti, il prefetto di Rimini Alessandra Camporota, il Presidente della Provincia Riziero Santi, il sindaco di ...

Apex Legends : risolto il problema che causava la perdita dei progressi : Apex Legends ha ricevuto la patch 1.1 che, a quanto pare, ha portato con se alcuni fastidiosi problemi. I giocatori, infatti, hanno lamentato la perdita dei progressi in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento.Gli sviluppatori di Respawn Entertainement sono prontamente intervenuti e, in questo momento, la situazione è tornata alla normalità. Attraverso l'account Twitter ufficiale di Apex Legends, è stato comunicato che il problema è ora ...

NBA – Infortunio Giannis Antetokounmpo : problema alla caviglia per la stella dei Milwaukee Bucks : Giannis Antetokounmpo costretto a fermarsi a causa di un Infortunio alla caviglia: il cestista dei Milwaukee Bucks rassicura i fan, ma lo staff medico potrebbe tenerlo fuori diverse partite in vista dei Playoff Tifosi dei Milwaukee Bucks col fiato sospeso. Nella sfida vinta contro i Clippers nella notte, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference ha perso Giannis Antetokounmpo per Infortunio. Il talento greco è stato costretto ...

Cosa accade dopo l'Isis. Il problema dei foreign fighters : L'Isis ha perso la sua ultima roccaforte in Siria, stando a quanto riportano vari documenti. Tuttavia, le sue fonti finanziarie non sono esaurite e questo consentirebbe all'organizzazione terroristica di operare in varie parti del globo, senza bisogno di avere uno stabile dominio territoriale. Nell'immediato si pone il problema di Cosa fare nei confronti degli jihadisti sconfitti e, in particolare, di coloro che sono andati a combattere nel ...

Un problema di Android Smart Lock mette a rischio la sicurezza dei nostri device : Se siete "fissati" con la sicurezza, abbiamo una brutta notizia per voi: di recente, infatti, è stata svelata l'esistenza di un difetto del sistema Android Smart Lock L'articolo Un problema di Android Smart Lock mette a rischio la sicurezza dei nostri device proviene da TuttoAndroid.

Grave problema per Brandon Ingram : la stella dei Lakers fuori fino a fine stagione per una trombosi venosa : Brandon Ingram costretto a saltare la parte restante di stagione: il talento dei Lakers fermato da una trombosi venosa al braccio Piove sul bagnato in casa Lakers. La rinuncia alla rincorsa Playoff è stata certificata non soltanto dall’abbassamento del minutaggio di LeBron James, ma anche dalle assenze pesanti di Lonzo Ball e Brandon Ingram. Quest’ultimo, grazie ad alcuni esami approfonditi effettuati dallo staff medico dei Los ...

Ma quale Tav. Per Grillo il problema è l'uso dei pesticidi sugli aerei : Ambiente, tecnologia, economia. Sono le tematiche più affrontate negli articoli che Beppe Grillo pubblica sul suo blog. Ogni tanto, però, sulle colonne del suo palco virtuale, il fondatore del Movimento 5 Stelle dà spazio a teorie che appaiono, se non apertamente complottistiche, quantomeno poco verificate. È il caso dell'argomento oggetto dell'ultimo pezzo pubblicato sul sito internet BeppeGrillo.it e firmato dal giornalista Saverio Pipitone, ...