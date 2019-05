Gossip GF 16 | Tina su Kikò e Ambra | ' Non reggerebbe nella vita | lui non ama le maestrine'

Gossip Grande Fratello - Daniele e Martina più vicini : “Lui la cerca - ma ha paura” : Grande Fratello, Daniele e Martina sempre più vicini: la coppia si sta formando? Daniele e Martina al Grande Fratello potrebbero presto diventare la prima coppia della 16esima edizione. Su di loro però ci sono parecchi dubbi da parte degli spettatori! Molti infatti hanno notato che Daniele si è avvicinato di più a Martina da quando […] L'articolo Gossip Grande Fratello, Daniele e Martina più vicini: “Lui la cerca, ma ha paura” ...

Gossip U&D - Valentina Galli si sfoga sul rapporto con Flavio : 'Stufa di calunnie gratuite' : Durante la puntata del Trono Classico, che è andata in onda il 24 aprile, Giulia Cavaglià ha tirato in ballo Valentina Galli e un presunto rapporto più che amichevole che avrebbe con un suo corteggiatore. Prima che Flavio Barattucci si eliminasse da Uomini e Donne, la tronista ha insinuato dei dubbi sul suo legame con l'ex spasimante di Luigi Mastroianni. Quest'ultima, attraverso il suo profilo Instagram, si è difesa dalle accuse definendo ...

Gossip GF 16 - Daniele dorme con Martina poi precisa : 'Fuori non ci starei insieme' : Proprio quando sembrava stesse nascendo la prima coppia della sedicesima edizione del Grande Fratello, ecco arrivare le dichiarazioni inaspettate di uno dei protagonisti: Daniele Dal Moro, dopo aver trascorso la notte con Martina Nasoni, ha puntualizzato che fuori dalla Casa non la frequenterebbe. Se la ragazza si mostra al settimo cielo dopo aver dormito con il compagno d'avventura, quest'ultimo ha confidato a Valentina Vignali e Kikò Nalli di ...

Cristina Chiabotto si sposa : dettagli sul matrimonio. Il Gossip : Cristina Chiabotto si sposa: i dettagli sul matrimonio con Marco. Il gossip Cristina Chiabotto è pronta per convolare a nozze. Ma qui non si tratta soltanto di un’idea o di un’aspirazione. Si tratta di un evento già deciso, con tanto di data già messa in calendario, almeno stando a quanto rivela la rivista Spy. Il […] L'articolo Cristina Chiabotto si sposa: dettagli sul matrimonio. Il gossip proviene da gossip e Tv.

Gossip Grande Fratello : Martina dimentica Gaetano con Daniele? : Martina Nasoni dice addio a Gaetano per Daniele? Il Gossip al GF 16 Martina Nasoni al Grande Fratello non ha mai nascosto di provare un certo interesse per Gaetano Arena, il bello e tenebroso di questa nuova edizione del reality show di canale 5. L’interesse, da parte di entrambi, sarebbe durato poco più di una settimana. Anzi, per essere precisi un accenno di interesse, così lo ha definito Gaetano Arena durante la scorsa diretta del ...

Gossip GF16 : coccole tra Martina e Daniele - Mila in ansia per un 'contatto' con Lillio : Nella Casa del Grande Fratello 16 si starebbero iniziando a formare le prime coppie: la bella Martina, ad esempio, si è lasciata andare a dolci abbracci con Daniele l'altro giorno, con buona pace del 'rifiutato' Gaetano. Mila Suarez, nonostante pianga ancora per l'ex Alex Belli, alcune ore fa è stata sorpresa dalle telecamere, mentre manifestava a Gennaro la sua preoccupazione per qualcosa che sarebbe successo tra loro sotto le coperte qualche ...

Grande Fratello Gossip : Gaetano rinuncia a Martina dopo il rifiuto? : Gaetano Arena parla di Martina Nasoni al Grande Fratello 2019 L’avvicinamento tra Gaetano Arena e Martina Nasoni al Grande Fratello sembrerebbe essersi congelato al momento. Nei giorni scorsi la ragazza si era rifiutata di baciare il compagno di reality, spinto dagli altri coinquilini a insistere con il corteggiamento. In queste ore il modello è stato interrogato da Ivana, Enrico, Erica e Serena sulla simpatia nata per Martina. Gaetano ...

Gossip Grande Fratello - Gaetano e Martina si piacciono? Il modello si dichiara : Grande Fratello, Gaetano Arena si dichiara a Martina Nasoni: il Gossip nella Casa Stanno già nascendo i primi amori al Grande Fratello? Tra Gaetano e Martina potrebbe essere scattata la scintilla! Una conversazione in giardino ieri sera ha fatto saltare fuori tutto! Se durante le prime ventiquattro ore si è parlato molto di un possibile […] L'articolo Gossip Grande Fratello, Gaetano e Martina si piacciono? Il modello si dichiara proviene ...

Gossip U&D - Martina Luchena all'evento di Rihanna : 'È lei che ha scelto me' ed è polemica : Martina Luchena, una delle ex protagoniste di Uomini e donne diventata un'influencer sul mondo social, ha recentemente partecipato ad un evento organizzato a Londra dalla cantante pop internazionale Rihanna. Un evento dedicato al mondo del make-up, durante il quale la splendida Rihanna ha presentato al pubblico i prodotti della sua linea beauty e tra le presenti vi era anche Martina, la quale sui social è stata prontamente sommersa dalle ...

Gossip U&D - la frecciatina di Mara Fasone su Teresa e Andrea : 'Io tifo per l'amore vero' : Si continua a parlare di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, una delle coppie più chiacchierate in assoluto tra quelle che sono venute fuori nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne. Le ultimissime di Gossip rivelano che dopo aver annunciato il loro ritorno di fiamma in studio da Maria De Filippi, la coppia ha suscitato i commenti di Mara Fasone, l'ex tronista di U&D la quale scelse di abbandonare il trono senza portare a termine il suo ...

Uomini e Donne Gossip : la frecciatina di Mara Fasone a Teresa e Andrea : Uomini e Donne, Mara Fasone senza peli sulla lingua: la frecciatina a Teresa e Andrea Andrea Dal Corso, come molti ricorderanno, inizialmente a Uomini e Donne era sceso per corteggiare Mara Fasone. Quest’ultima, interessata a conoscerlo dopo averlo visto a Temptation Island, aveva chiesto al ragazzo di rimanere in trasmissione per lei e, prima che […] L'articolo Uomini e Donne gossip: la frecciatina di Mara Fasone a Teresa e Andrea ...