Gf | Gianmarco Onestini è attratto da Erica Piamonte

Gianmarco Onestini - incidente hot al Grande Fratello : la produzione lo richiama : Il costume da bagno ha giocato un brutto scherzo a Gianmarco Onestini che è stato protagonista di un incidente davvero hot nella casa del Grande Fratello. Tanto da spingere la stessa produzione del reality condotto da Barbara D’Urso a richiamare ufficialmente il concorrente. Gianmarco si trovava in giardino, a bordo piscina, assieme ad alcune sue coinquiline e stava facendo dei “grattini” sul braccio a Francesca De Andrè. Ad ...

Gianmarco Onestini - cos’ha fatto dopo eliminazione Ivana : reazione inattesa : Grande Fratello, Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: è stato tutto un fraintendimento Tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi secondo molti stava nascendo qualcosa al Grande Fratello 2019; in diretta però entrambi hanno smentito tutto, anche alla presenza del calciatore Luis Galesio che stava quasi per finire in lacrime in puntata in quanto innamoratissimo di lei: Gianmarco […] L'articolo Gianmarco Onestini, cos’ha fatto dopo ...

Grande Fratello 16 - il fidanzato di Ivana Icardi reagisce all'avvicinamento a Gianmarco Onestini : "Conosco il rispetto che hai per me" : Nella casa del GF16 c'è un'amicizia che negli ultimi giorni sembra si stia tramutando in qualcosa di più. Si tratta di Ivana Icardi e Gianmarco Onestini la quale, giorno dopo giorno, danno sempre più l'impressione di un legame che si sta facendo sempre più stretto, con un'intesa lampante.L'interesse della ragazza nei confronti dell'inquilino si è manifestata già pochi giorni fa, quando durante una conversazione la bella ragazza ha ...

Grande Fratello - Ivana Icardi gela Gianmarco Onestini : “Siamo amici” : Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: il confronto al GF 16 Ivana Icardi e Gianmarco Onestini si sono molto avvicinati ultimamente. Difatti i due concorrenti del Grande Fratello della d’Urso sono sembrati essere ben più di due semplici amici. E ieri Gianmarco Onestini, parlando del suo rapporto con Ivana a Kikò, ha confessato di essersi preso una bella cotta. Motivo per cui il giovane Fratello di Luca Onestini, la scorsa notte, ha voluto ...

GF16 - Gianmarco Onestini contro Soleil Sorgè : 'Il tempo mi ha dato ragione' : Ieri 8 aprile è iniziata la sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso. Durante l'ingresso di Gianmarco Onestini si è parlato di Soleil Sorgè. Da parte del nuovo concorrente del reality è partita una critica ben precisa nei confronti dell'ex naufraga. Gianmarco Onestini critica Soleil durante la prima puntata del Grande Fratello Gianmarco è il fratello di Luca Onestini. Quest'ultimo due anni fa è stato protagonista nella ...

Soleil Sorge attaccata da Gianmarco Onestini del GF 16 : lo sfogo : Grande Fratello: Gianmarco Onestini critica Soleil Sorge E’ da poco finita la prima puntata della sedicesima edizione del GF. Una puntata particolarmente ricca di colpi di scena, ma anche di qualche polemica. Difatti, giusto poco fa, Gianmarco Onestini ha attaccato molto duramente Soleil Sorge. Il motivo? Lei ha lasciato in malo modo suo fratello. E stasera ha colto l’occasione per sferrarle una bella frecciata velenosa, rivelando ad ...