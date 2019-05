Col Genoa sarà molto difficile

Genoa - Preziosi : 'Se la squadra fa male non è Colpa mia. Romero andrà alla Juve' : Io sono tra i primi imprenditori al mondo nel mio settore penso di avere qualche capacità, ma so anche prendermi delle colpe' . Chiusura infine dedicata al mercato con accenni alla cessione di Piatek ...

Roma - infortunio musColare per Kluivert : l’esterno olandese a rischio per la trasferta di Genoa : L’esterno giallorosso rischia di non prendere parte alla trasferta di Genoa per un problema muscolare accusato dopo il match con il Cagliari Brutte notizie dall’infermeria per la Roma, che si prepara ad affrontare in trasferta il Genoa nel prossimo turno di campionato. Dopo il successo di ieri dell’Atalanta sull’Udinese, i giallorossi sono tornati ad inseguire i nerazzurri di un punto, dunque il match del Ferraris ...

Genoa - Prandelli : "Niente calColi - pensiamo soltanto a noi" : 'Io sono carico, l'importante è che qui lo siano tutti, ma proprio tutti'. Cesare Prandelli è pronto alla trasferta di Ferrara, dove potrebbe mancare Sanabria in attacco: un verdetto definitivo sull'...

Genoa in diffiColtà - le parole di capitan Criscito : “Serve cuore - giusto confermare Prandelli” : Il capitano ha parlato. Mimmo Criscito, a margine di una conferenza stampa, ha commentato l’attuale momento del Genoa, proveniente dalla sconfitta casalinga col Torino. Ecco le sue parole. “Serve cuore. Mancano cinque partite e per noi devono essere cinque finali. Prandelli rischia? Quando non arrivano risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore. Ma la scelta di confermarlo è giusta, il mister ci conosce ...

Toro - Colpo grosso a Marassi : Genoa ko e zona Champions a 4 punti : La lunga mano di Salvatore Sirigu è così elastica da spingere il Toro là dove non era mai arrivato in un'era da tre punti e a guida Cairo. Se domenica sera i granata saliranno sul ring per mettere all'...

Genoa - Romero : 'Col Toro come con la Juve' : Prima del match contro il Torino, a Sky Sport ha parlato il difensore del Genoa Cristian Romero: 'Pensiamo a questa gara, dobbiamo vincere per stare tranquilli. Dobbiamo giocare come fatto con la Juventus'.

Genoa-Torino - Mazzarri in conferenza : “inutile fare calColi - può succedere di tutto” : “Sei partite sono tante e davvero può succedere tutto. Inutile fare calcoli e speriamo solo di fare una grande partita”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Torino Walter Mazzarri in vista della partita valida per l’Europa contro il Genoa. “E’ una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Bisognerà giocare una grande partita perché loro hanno dimostrato che soprattutto in casa, possono fare male a ...

Juve - intesa Col Genoa per il futuro di Romero : Secondo quanto racconta Il Corriere dello Sport la dirigenza piemontese e quella del Genoa avrebbero trovato di recente un accordo per lasciare Romero in rossoblù anche per tutta la prossima stagione.

Serie A Genoa - Bessa : «Protesta dei tifosi Col Torino? Dispiace» : GENOVA - "Ci dispiace perché alla fine ritengo che essere uniti ci dia più forza. Ma è il loro modo di protestare pacificamente, ovvio che preferirei averli sempre al campo. Dobbiamo prenderne atto e ...

Preziosi sbotta dopo il derby e accusa i genoani : 'Colpa dei tifosi se non vendo il club' : Enrico Preziosi rompe il silenzio dopo l'ennesimo derby perso dal suo Genoa contro la Sampdoria. I rossoblu non sono riusciti ad evitare la sconfitta nella stracittadina coi blucerchiati, che per novanta minuti hanno dimostrato superiorità tecnica e compattezza di squadra, conquistando la supremazia cittadina. Genoa, nervi tesi dopo il derby perso Sul 2-0 incassato dagli uomini di Prandelli, il presidente del Genoa non si è espresso. Ciò che ha ...

Napoli - le curve hanno deciso : “Stop al gemellaggio Col Genoa” : Napoli, le curve hanno deciso: “Stop al gemellaggio col Genoa” Il calcio, si sa, non smette di stupire, e talvolta anche le certezze che sembrano tra le più solide e stabili possono crollare. Senza un campanello d’allarme, non apparente quantomeno, da un momento all’altro. E’ questa la premessa alla notizia del momento della tifoseria partenopea. All’indomani dell’incontro di campionato fra Napoli ...

Il Napoli rinvia la festa alla Juve ma Col Genoa in dieci è solo 1-1 : Parte col piede sull'acceleratore il Napoli, subito pericolo con Fabian Ruiz e Mertens: l'occasione migliore, però, capita sui piedi di Milik che al 2? esplode il sinistro...

Napoli a giri bassi : 1-1 al 45esimo Col Genoa in dieci (gol di Mertens e Lazovic) : Al 45esimo del primo tempo il risultato è Napoli-Genoa 1-1. Gol di Mertens che sale così a 104 le stesse reti segnate da Cavani col Napoli. E poi pareggio di Lazovic di destro. Ancelotti non schiera la squadra B, anzi. Il centrocampo è quello titolare, anche l’attacco (con Insigne in panchina). L’unica novità è Karnezis in panchina. Il Napoli parte forte, cerca di giocare con alta intensità ma dura cinque minuti. L’avvio è ...

Juve - lo scudetto può arrivare già domani se batte il Milan e il Napoli perde Col Genoa : La Juventus potrebbe festeggiare l'ottavo scudetto di fila già questa domenica 7 aprile. I bianconeri in questa stagione hanno letteralmente "ammazzato" il campionato e sono ormai pronti a festeggiare l'ennesimo titolo degli ultimi anni. Merito certamente di una squadra forte e motivata, di un allenatore preparato e di una società solida alle spalle. Un club, nella sua totalità, anni luce avanti rispetto alle dirette concorrenti e che fa valere ...