Alessia Marcuzzi a Simona Ventura | “Ha detto su di me cose che sono segno di debolezza

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Io le mie responsabilità me le prendo. Non ero d’accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli. Il mio errore è stato quello di non dire ‘no’ più forte”. Parole diche, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo hala sua (dopo un bel po’ di tempo, a dire il vero) su quanto accaduto all’Isola dei Famosi. “Il reality è un reality anche per noi conduttori – ha continuato – E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tanteche anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da condurre”.E sempre sul discusso caso del videomessaggio di Fabrizio Corona all’ex cantante dei Pooh ha aggiunto: “Mivoluta scusare con lui in diretta, soprattutto per non averlo abbracciato abbastanza. Solitamentemolto materna, ma in ...

