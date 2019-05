Venezuela,Mosca:incompatibilità con Usa

Agenzia_Ansa : #Venezuela: #Mosca avverte gli Usa, non vi immischiate - fattoquotidiano : Venezuela, scontro Usa-Russia. Pompeo: “Azione militare è possibile”. Mosca: “Non si immischi o conseguenze gravi” - RaiNews : Blindati dell'esercito sui dimostranti antigovernativi a Caracas, appello Onu a 'evitare di ricorrere alla violenza… -

Russia e Stati Uniti hanno concordato di continuare i contatti sul, ma le posizioni dei due paesi restano incompatibili. "Non vedo come sia possibile allineare la nostra posizione basata sulla Carta dell'Onu e il diritto internazionale e quella Usa, che hanno nominato da Washington un presidente di un altro paese", ha detto il ministro degli Esteri russi, Lavrov. Lavrov ha poi smentito cheabbia convinto il presidente Maduro a non fuggire, come rivelato dal collega americano, Pompeo.(Di giovedì 2 maggio 2019)