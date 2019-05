wired

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ilmessicano è uno dei più noti simboli delle civiltà precolombiane (come Inca, Aztechi e Maya) e oggi campeggia su molti corpi di cittadini non messicani attirati dal culto della popolazione centroamericana. Dalle prime apparizioni verso la fine del 1800 ai tatuaggi moderni, ildel Messico ha conosciuto diverse declinazioni, tanto che chi lo considera un singolare oggetto di arredo.Questo è la convinzione alla base dei lavori di Wicked Robot, giovane azienda svizzera specializzata nella produzione di lampade decorative realizzate con la stampa 3D. Una delle ultime opere uscite dal laboratorio di Bulle (Canton Ticino) è La Petit Mort, lampada da tavolo dotata di una candela Led e una batteria ricaricabile mediante porta Usb con autonomia di dodici ore, che proietta su pareti e soffitto i cuori ricavati sulla nuca. Ma non solo, perché tramite il telecomando in ...

MilanoCitExpo : Un sobrio teschio stampato in 3D da sfoggiare in salotto #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Un sobrio teschio stampato in 3D da sfoggiare in salotto -