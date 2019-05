Ultimo consiglio comunale da sindaco per Scazzosi | ai saluti anche Cerana e Canavesi

varesenews

(Di giovedì 2 maggio 2019) In chiusura spazioad un po' di commozione: la viceDonatainfatti, ringraziando il comune per questi 5 anni di lavoro si è "accorta di non essere una politica, l'impegno mi ha ...

ObiettivoNews1 : BORGARO TORINESE – Ultimo Consiglio Comunale con siparietto - varesenews : Ultimo consiglio comunale da sindaco per Scazzosi, ai saluti anche Cerana e - ren_della : RT @francescatotolo: Avete notato quanti profili fake/troll creati nell’ultimo mese? Essendo chiaramente nati per insultare e creare flame… -