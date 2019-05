Si uccide, annegando coi figli di 3 e 6 anni: il momento in cui si incammina verso il fiume

Una donna in Cina ha ucciso se stessa e i suoi due bambini piccoli, di sei e tre anni, in quello che gli inquirenti sono certi essere un caso di omicidio-suicidio. La 28enne Shi Chunmei ha pubblicato un messaggio sui social domenica sera dicendo che non poteva più far fronte ai suoi suoceri "fasulli". Nelle ultime ore è emerso un filmato di sorveglianza che mostra la madre che porta il figlio più giovane in braccio mentre tiene per la mano il maggiore, mentre camminavano lungo un fiume a Zhangzhou, nella provincia del Fujian. Tre giorni dopo, i loro corpi sono stati trovati in un torrente vicino a Shazhou, a circa 15 chilometri di distanza dalla loro casa nella città di Jiaomei.





Una squadra di 160 persone è stata attivata per la ricerca della madre scomparsa e dei bambini dopo che un'indagine ha evidenziato che erano stati visti l'ultima volta vicino a un ponte in un cantiere nella città di Shazhou. Il corpo del bambino di sei anni è stato il primo ad essere scoperto.