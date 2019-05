Sara di Vaira | figlia e chi è la ballerina a Ballando con le stelle

termometropolitico

(Di giovedì 2 maggio 2019)die chi è lacon leChi èdidiè unaitaliana. È nota al pubblico per essere un’insegnante di ballo al noto dance showcon ledi Milly Carlucci, prendendone parte dalla quinta edizione. Latoscana è tra le più amate dicon ledi: chi è e carrieradiè nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 19 settembre del 1979. Scopre la passione per la danza fin da bambina, e all’età di 5 anni cominci a ballare, prendendo come idoli Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Ha ottenuto grandi successi partecipando e vincendo gli Slovenia Open e gli Spanish Open.Laha anche partecipato nel 2006 al Campionato Europeo 10 balli, classificandosi al secondo posto, e al Campionato del Mondo 2006, raggiungendo il terzo posto. Nel 2009, invece, ...

