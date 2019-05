Energia | al via collaborazione Enea-Eni per ricerca sulla fusione

Al via l'Enel Energia tour - sul truck tra le eccellenze del Paese : "Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l'obiettivo ...

Favignana : al via un percorso formativo sull'Energia elettrica rivolto ai giovani : Dal 4 aprile scorso, nell'Isola di Favignana, in provincia di Trapani, ha preso il via il percorso formativo rivolto ai giovani studenti sull'interessante mondo dell'energia elettrica fulcro della "Giornata della Tecnica" che la Sea (Società elettrica di Favignana), ha organizzato e promosso per far meglio conoscere questo ambito del sapere. Un viaggio all'interno di questo mondo "luminoso" che ha visto protagonisti gli alunni del terzo anno ...

Energia - ambiente e territorio : al via Ecomill - la prima piattaforma dedicata di equity crowdfunding : È la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding dedicata a progetti nei settori dell’Energia, dell’ambiente e del territorio e si presenta ufficialmente alla stampa e agli stakeholder il 10 aprile a Milano: stiamo parlando di Ecomill. Ecomill è una piattaforma verticale e specializzata in progetti ed investimenti sostenibili, ma anche una community ed un network di investitori, imprese, istituzioni, finanza, associazioni e autorità locali ...

Lamezia : tranciati cavi telecom per probabile furto di rame - sospesa Energia in via Madre Teresa di Calcutta : Lamezia Terme " Linea telecom danneggiata in via Madre Teresa di Calcutta nel comune di Lamezia che ha reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, ...

Eni avvia produzione Energia da moto ondoso nell'offshore di Ravenna : Installato al largo di Ravenna il primo impianto ibrido al mondo di generazione di energia elettrica da solare e moto ondoso . Eni ha installato e avviato con successo l'unità di produzione Inertial ...

Bollette - 'da aprile l'Energia elettrica cala dell'8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime' : Si tratta di un segnale importante per le famiglie italiane che incoraggia verso scelte di politica energetica che fanno bene all'ambiente e non danneggiano i portafogli degli italiani'. 'Un crollo ...

Bollette - “da aprile l’Energia elettrica cala dell’8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime” : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas. L’Autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera) ha aggiornato le tariffe con una diminuzione nel secondo trimestre dell’anno per la famiglia tipo dell’8,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso ...

Italia-Cina - la nuova “Via della Seta” : dalle arance ai porti passando per l’Energia - ecco i 29 accordi [FOTO] : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Italia-Cina - non solo la nuova “Via della Seta” : Energia - Tecnologia - Spazio - ecco quali sono i 29 accordi strategici firmati a Roma : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Eni gas e luce - al via progetto per sensibilizzare giovani a uso più consapevole dell'Energia : Sostenibilità, energia ed efficienza: tre parole, un solo obiettivo. Quello di sensibilizzare gli studenti, appunto, a un uso più efficiente e sostenibile dell'energia. È questo l'obiettivo del ...

Al via Italia Legno Energia : la biomassa legnosa si conferma la risorsa energetica più green d’Italia : Sostenibili, rinnovabili ed economiche. Le biomasse Legnose fanno sempre più tendenza e a Italia Legna Energia i più importanti player del settore ne confermano il ruolo strategico per il futuro energetico del nostro Paese. Con questo messaggio ha aperto i battenti oggi la manifestazione leader del 2019 per la filiera energetica “dal bosco al camino”, promossa da Piemmeti Spa (società di Veronafiere, che negli anni pari organizza a Verona ...