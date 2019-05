Armando Siri si dimette | passa la linea grillina

Armando Siri annuncia : “Se non arriva archiviazione entro 15 giorni mi dimetto” : Il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se entro 15 giorni non arriverà la sua archiviazione è pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".Continua a leggere

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Tutti i punti deboli dell’inchiesta (fumosa) su Armando Siri : Roma. Sono tante le cose che non tornano nell’indagine nei confronti del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, accusato di corruzione dalla procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta partita a Palermo. Secondo gli inquirenti, il senatore e sottosegretario leghista avrebbe

Giuseppe Conte chiede ad Armando Siri di andarsene : "Dimettiti". L'indiscrezione clamorosa sull'incontro : "Armando, dimettiti". Giuseppe Conte durante l'incontro con Siri gli ha chiesto di fare un passo indietro: "Non vedo altra soluzione politica", rivela l'Huffingtonpost in un retroscena. Il presidente del Consiglio e il sottosegretario leghista ai trasporti avrebbero avuto un colloquio cordiale ma po

"Dimettiti". Giuseppe Conte chiede il passo indietro ad Armando Siri con l'assicurazione di reintegro : "Armando, non vedo altra soluzione politica che le dimissioni". Questo il ragionamento che Giuseppe Conte ha fatto ad Armando Siri, in un incontro avvenuto in serata ieri sera che doveva rimanere segretissimo. Il presidente del Consiglio, che già aveva battuto il tasto sul "lato umano" da preservare nella vicenda, ha avuto con il sottosegretario ai Trasporti un incontro che definiscono cordiale e rilassato nei modi, ma inflessibile ...

Armando Siri - la strategia suicida dei grillini per non crollare : 'Facciamolo rosolare' : Alla fine il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri c'è stato, ma di effetti immediati sul sottosegretario leghista indagato per corruzione non se ne sono visti. E non è un caso che l'...

Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri - attesa per le decisioni : Si è svolto ieri sera, secondo quanto si apprende, l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. Non trapelano ancora informazioni sull'esito del confronto.Nel Governo sembra però arrivato il momento di decidere. In mattinata sono tutti a Tunisi - il premier Conte, i vice premier Salvini e Di Maio, oltre al ministro degli Esteri Moavero - e in serata saranno tutti al ...

Roberto Maroni : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri ci sarà la crisi di governo" : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri è crisi di governo". Roberto Maroni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, lancia una bomba in diretta sul futuro dell'esecutivo giallo-verde dopo l'inchiesta a carico del sottosegretario leghista. "Giuseppe Conte non può revocarlo m

Armando Siri non ha alcuna intenzione di dimettersi : Giuseppe Conte concede altro tempo ad Armando Siri. Il presidente del Consiglio avrebbe deciso di accogliere le richieste formulate dalla Lega e di consentire al sottosegretario, indagato per corruzione, di prendersi il tempo di visionare le carte e incontrare i magistrati della Procura di Roma. È "probabile" che l'annunciato incontro tra Conte e Siri non avvenga oggi, dopo il rientro del premier dalla Cina, viene riferito da fonti governative ...

Ecco chi è Armando Siri e perché conta così tanto per Salvini : Non appena il nome di Armando Siri è venuto fuori Matteo Salvini ha cominciato a difenderlo a spada tratta, mettendosi contro prima il Movimento e poi lo stesso Premier Conte. Un atteggiamento del genere rende quindi necessario un approfondimento su quelli che sono i rapporti che legano il sottosegretario Armando Siri a Matteo Salvini. Partiamo dall’inizio: Chi è Armando Siri? Il Sottosegretario leghista, non è della Lega o almeno non lo ...

Armando Siri - il ritratto di Pietro Senaldi : chi è il leghista che Salvini non vuol mollare : La portiera si è aperta, ma l' Armando non è ancora caduto giù. Resiste, il sottosegretario leghista, malgrado il suo ministro, il prode Toninelli, gli abbia tolto le deleghe e il vicepremier grillino Di Maio ne abbia chiesto ripetutamente la rimozione a Salvini. Il punto è però che per Matteo, Siri

Matteo Salvini e Armando Siri - la voce terrificante nella Lega : "Come nel 1992 - Davigo e i 5 Stelle..." : Ci mancavano i fantasmi di Tangentopoli ad agitare questo governo sempre più agli sgoccioli. Il Corriere della Sera tratteggia in poche righe tutta l'inquietudine che si respira dentro la Lega. La beffa è che mentre Matteo Salvini si gode il bagno di folla in Sicilia (preludio a un nuovo exploit ele