Sul Play Store il primo maggio porta con sè un piatto ricco di offerte su app e giochi

Nba playoff : Warriors Sul 2-0 coi Rockets - per Harden occhio k.o. : Si sono ribattezzati Hamptons Five, perenne ricordo di quella 'gita', il reclutamento di Kevin Durant, nella zona balneare vip poco fuori New York che nell'estate 2016 ha cambiato l'Nba. Sono ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va Sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

"Le critiche a Sony Sul cross-play sono state eccessive" : Il CEO di Phoenix Labs (Dauntless), Jesse Houston, ritiene che Sony abbia ricevuto delle "reazioni immeritate" per quanto riguarda il suo ruolo nel cross-play, riporta Wccftech.Sony ha ricevuto alcune critiche riguardo al suo punto di vista e alla sua posizione sul gioco cross-platform negli ultimi anni. Mentre Microsoft e Nintendo hanno aperto le loro reti per consentire il crossplay tra le piattaforme, Sony ha mantenuto le porte chiuse per ...

Playoff NBA - Denver-Portland 121-113 - gara-1 : Jokic comanda con 37 punti - Nuggets Sull'1-0 : Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 121-113 Se c'erano dei dubbi sulle condizioni di Enes Kanter alla vigilia, il turco li fuga nei primi minuti di gara, facendo segnare già 10 punti sul suo ...

RiSultati basket playoff A2/ Diretta live score : Capo d'Orlando per il 2-0 - 1turno - : Risultati basket playoff A2: gara-2 delle serie di primo turno viene inaugurata con Capo d'Orlando-Ravenna e Udine-Biella, entrambe sul punteggio di 1-0.

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : riSultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

Serie B - i riSultati della 35giornata : Cittadella - rimonta da playoff. Foggia nei guai : CITTAdella-ASCOLI 2-2 36' Valentini, A,, 39' Ardemagni, A,, 63' Panico, C,, 65' Moncini, C, CITTAdella, 4-3-1-2, : Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, 85' Settembrini,, Iori, 70' ...

PlayStation 5 : ecco le prime informazioni ufficiali Sulla nuova console di Sony : Sony ha svelato alcune delle caratteristiche della sua prossima console, dalla compatibilità con PS4 al processore

RiSultati basket playoff A2/ Diretta live score : che equilibrio tra Udine e Biella : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-1 degli ottavi. Comincia la lunga cavalcata della Serie A2 verso l'ultima promozione.

Pallanuoto femminile - A1 2019 : riSultati e classifica della 17ma giornata. Un solo posto da assegnare per i play-off : Diciassettesima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: resta un solo posto da assegnare per completare le caselle della Final Six. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – sabato 27 aprile Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 2-11 F&D H2O-Kally NC Milano 8-8 Plebiscito PD-SIS ...

RISulTATI BASKET PLAYOFF A2/ Diretta live score : Udine e Orlandina avanti : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: Diretta live score di gara-1 degli ottavi. Comincia la lunga cavalcata della Serie A2 verso l'ultima promozione.

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : super Benetton Treviso! Vittoria nel derby Sulle Zebre e qualificazione ai play-off : Vittoria con bonus doveva essere e Vittoria con bonus offensivo è stata. È arrivato il capolavoro della Benetton Treviso, al termine di una stagione regolare davvero magnifica. I veneti si sono imposti nel migliore dei modi, per 25-11, al Lanfranchi di Parma nel derby d’Italia con le Zebre e hanno agguantato la terza posizione nel raggruppamento B che vale il passaggio ai play-off. Ancora in corsa per il titolo dunque i Leoni guidati da ...

RiSultati playoff basket A2/ Diretta live score : si scende in campo! Gara-1 ottavi : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di Gara-1 degli ottavi. Comincia la lunga cavalcata della Serie A2 verso l'ultima promozione.

QuickPic è tornata Sul Play Store - ricca di bug e pubblicità aggressive : QuickPic è tornata, dopo essere sparita dal Google Play Store verso la fine dello scorso anno, però non correte a stappare lo champagne perché non ce n'è motivo, come è intuibile. L'articolo QuickPic è tornata sul Play Store, ricca di bug e pubblicità aggressive proviene da TuttoAndroid.