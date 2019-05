Dove poter mangiare sano e genuino | magari arrivando su una vettura green

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Rpas È l'applicazione che parla di food più scaricata d'Italia e d'Europa con oltre 100mila download. È l'app iFoodies powered by Bmw Group che dal 2013 «guida» tra le aziende agricole italiane, oggi 3mila, che producono secondo principi di sostenibilità e biodinamicità. Quelle che hanno avuto più like anche quest'anno hanno ricevuto il loro Award: sono Rosa dell'Angelo (Parma), Cave du vin blanc (Morgex) e Favus Mellis (Lunano, nel Pesarese). Produttori da raggiungere possibilmente con Bmw elettriche. «Questa applicazione dimostra come il nostro approccio alla sostenibilità significhi anche rispetto del territorio e della biodiversità» - afferma Sergio Solero, presidente e ad di Bmw Italia - in iFoodies ritroviamo i valori che sono nel Dna del nostro gruppo, ossia rispetto della tradizione e passione per l'innovazione. Un'innovazione che quest'anno porterà oltre mezzo milioni di ...

Giuseppe_E : @itapacifici @pattyperr La ue si fonda sulla libertà di circolazione. Le permette di poter studiare, lavorare e ris… - IngCorsini : RT @giovanna_bellu: Sarebbe bello ci fosse un social dove poter raccontare i fatti propri. Sarebbe bello. - giovanna_bellu : Sarebbe bello ci fosse un social dove poter raccontare i fatti propri. Sarebbe bello. -