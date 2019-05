Autorità di garanzia | chi controlla i controllori?

romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2019)di: chi? – Lediin Italia sono le sconosciute perfette, analogamente alle tristemente più note tempeste perfette.Quante siano, cosa facciano, quali siano le loro funzioni e, soprattutto, a che cosa servono, sono dati per lo più ignoti alla quasi totalità degli italiani. Cerchiamo allora di orizzontarci al riguardo e di fornire su di esse un piccolo raggio di luce che tenti di illuminarle dalla loro studiata opacità.Le cosiddette Authorities, leamministrative indipendenti, istituite nel nostro paese in ossequio ad una specifica legge varata dal Parlamento Europeo, sono enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica e sono in tutto dodici.Ma quelle di maggiore rilevanza, per la particolarità dei compiti svolti, sono soprattutto cinque: ART-di regolazione dei Trasporti; AGCM-...

