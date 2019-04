TelevideoRai101 : Tokyo, al via riti abdicazione Akihito - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Mistero a #Tokyo, trovati due pugnali sul banco del giovane principe #Hisahito #ANSA… -

Al via in Giappone iche sanciranno l'dell'imperatore. La cerimonia ufficiale si terrà nel pomeriggio ae sarà seguita dall' ascensione al trono del principe Naruhito. Il monarca 85enne pronuncerà l'ultimo discorso da reggente nella Sala dei Pini del palazzo imperiale. Formalmente, il suo regno cesserà alla mezzanotte.La suaè la prima in 200 anni di storia della casa reale giapponese.(Di martedì 30 aprile 2019)