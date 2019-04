Champions |  Ajax vince 1-0 in casa del Tottenham | gol van de Beek

agi

(Di martedì 30 aprile 2019) Ajax corsaro anche a Londra: Tottenham battuto 1-0 nella partita d'andata della prima semifinale diLeague. Decisivo il gol al 15' di van de Beek, il migliore in campo. Dopo le vittorie con Real Madrid e Juventus l'Ajax si conferma squadra fortissima in trasferta. Primo tempo largamente dominato dagli olandesi, che nella ripresa vanno poi spesso vicini al raddoppio più di quanto non facciano i britannici per pareggiare. Un piede in finale per i 'lanceri'.

