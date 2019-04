MSF_ITALIA : #libia #tripoli Se dovesse essere confermata questa notizia sarebbe scioccante. Avevamo detto nei giorni scorsi che… - discoradioIT : Circa 4.000 minatori sono bloccati sotto terra a causa di un incidente nella miniera di platino di platino Thembela… - TelevideoRai101 : Bloccati 4.000 minatori in Sud Africa -

Circa 4.000sonosotto terra nella miniera di platino Thembelani a Rustenburg, in Sud. La compagnia ha riferito che i lavoratori potrebbero non essere in grado di usare il pozzo di uscita, danneggiato dalla caduta di un carico di rotaie, e seguire invece un altro percorso, che si trova a circa 4 km di distanza. Isono stati riforniti di acqua e viveri e hanno aria a sufficienza. I tecnici sono impegnati in un'accurata ispezione del pozzo, per liberare i binari e verificare i danni.(Di martedì 30 aprile 2019)