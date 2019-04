Usa:pro Jihad,preparava strage. Fermato

caiqueswift : @InfluencerShade Ela caiu no spotify usa pra #2, e Otr voltou pro 1 ?? - gigibeltrame : Apple PowerBeats Pro: pre-ordini dal 3 maggio in USA e Canada - WebPhoneWorld : Apple PowerBeats Pro: pre-ordini dal 3 maggio in USA e Canada -

Sventato un piano terroristico contro più obiettivi nell'area di Los Angeles. In manette un americano di 26 anni, veterano di guerra in Afghanistan,convertitosi all'Islam, pronto all'assalto. "Voleva vendicarsi per gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda a opera del suprematista Brenton Tarrant", riferiscono fonti investigative. Mark Domingo voleva mettere una bomba a un raduno nazi a Long Beach (previsto domenica scorsa, poi annullato) e aveva discusso con un informatore di altri attacchi contro ebrei, chiese e poliziotti.(Di lunedì 29 aprile 2019)