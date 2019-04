CdM ad alta tensione, Conte irritato

TelevideoRai101 : CdM ad tensione alta, Conte irritato -

Toni accesi e irritazione del premier,per la 'prova di forza' del vicepremier, Salvini, che ha annunciato lo stralcio dal dl crescita del cosiddetto 'Salva Roma'. Lo riferiscono fonti autorevoli di governo. Alla riunione del CdM, in corso dalle ore 20, ha preso parte anche il vicepremier Di Maio, in precedenza assente per registrare una trasmissione tv. Al centro della discussione la norma sulla gestione del debito di Roma che ha aperto un nuovo fronte di scontro tra il M5S e la Lega.(Di martedì 23 aprile 2019)