Venerdì Santo, stasera la Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo

(Di venerdì 19 aprile 2019) Come da tradizione, il Pontefice presiederà la celebrazione che ricorda le tappe della passione di Gesù. Le meditazioni sono affidate a Suor Bonetti: al centro il dramma dei migranti e le vittime della tratta. La giornata del 19 aprile si apre già dalle 17 con la celebrazione della Passione all'interno della Cappellale nella Basilica di San Pietro. Come da tradizione, il Pontefice si sposterà successivamente alper la tradizionale Via. L'appuntamento è per le 21.15. Al termine della celebrazione,impartirà una benedizione apostolica ai fedeli presenti e a quanti seguiranno la diretta tv.