Compleanno speciale per Elena Sofia Ricci | il David è in carne e ossa

Donnarumma - regalo speciale dalla fidanzata per il Compleanno : Gigio diventa Spiderman : La sorpresa tanto attesa, alla fine, non è più arrivata, ma ne ha ricevuto un'altra ancora più bella e decisamente più apprezzata. Gigio Donnarumma ha festeggiato i suoi 20 anni lo scorso lunedì e il ...

Il regalo di Wanda Nara rende speciale il Compleanno Icardi : un cane per Maurito [VIDEO] : Il compleanno di Icardi si addolcisce grazie a Wanda Nara : nel pacco regalo Mauro trova un dolce cucciolo É stato definito uno dei compleanni più duri della carriera di Mauro Icardi , e come dargli torto? Il calciatore dell’Inter, defraudato della sua fascia di capitano, sta attraversando un momento di tensione con la sua squadra, ma la moglie Wanda Nara ha voluto rende rgli questo giorno un po’ meno pesante. Icardi ha ...

Federica Nargi - Compleanno molto speciale. Con dedica Instagram - : Condivide il compleanno con CR7 , ma per il pluripremiato Pallone d'Oro non sono arrivate dediche così lusinghiere. Per l'ex velina, Federica Nargi , le dediche non sono mai troppe se a farle è ...