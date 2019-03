Verdi a Sky | «Mi sono fatto perdonare perché ho sbagliato un gol assurdo»

ilnapolista

(Di domenica 31 marzo 2019) Simoneè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Roma e Napoli. «contentofinalmenteriuscito a mostrare le mie qualità e ho contribuito alla vittoria. Ho passato un brutto periodo per infortuni che mi hanno condizionato. Ora sto bene e devo continuare così. Mihoun gol: lì bisogna far gol ed andare sul 2-0. Per fortuna nella ripresa siamo partiti subito bene e siamo venuti fuori da grande squadra.Ancelotti non ha ancora capito se sei destro o sinistro?nato mancino poi crescendo ho sviluppato la capacità di calciare con entrambi i piedi. Ricordo vagamente che a 2-3 anni calciavo solo di sinistro poi alla scuola calcio ho tirato anche con il destro. E’ una dote che mi hanno dato madre natura».Il tuo ruolo preferito?«Mi piace giocare a destra nel 4-3-3. In queste squadre ...

