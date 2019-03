calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) All’indomani dell’eliminazione dei giallorossi dalla Champions per mano del Porto, titolammo: “Lae Di, il grande errore (da evitare)“, in riferimento alla possibile scelta di esonerare l’allenatore, poi effettivamente avvenuta qualche ora dopo. Già allora pensavamo non fosse corretto sollevare dalla panchina un tecnico che sicuramente le sue colpe le aveva, ma non a tal punto da provocare la rivoluzione che poi ebbe atto con la rescissione di Monchi, le parole di Pallotta e l’arrivo di Ranieri., tanta. O perlomeno è ciò che sembra. Una società che già qualche settimana fa veniva definita allo sbando, senza idee e chiarezza. Ad oggi, alla luce di una pesante sconfitta in casa, viene da chiedersi: è stato giusto tutto quel trambusto? La situazione pare essere addirittura peggiorata, e non ce ne voglia il buon Ranieri, ...

CalcioWeb : Roma, la confusione regna sovrana: era davvero colpa di Di Francesco? - Hathor_92 : Io amo follemente la Roma e la sosterrò sempre, sopratutto in momenti come questi. Ma la società è vergognosa, ha d… - GianPar91 : @CIROALEROBY1 Se tu li pressi a uomo in Roma-Milan invece che lasciargli campo te la regalano loro la partita... so… -