MotoGp Argentina | Iannone | «Modifiche non hanno portato effetti voluti»

MotoGp – Momento tenerezza in Argentina - Valentino Rossi abbraccia un bimbo : il piccolo fan non si stacca più! [FOTO] : Scene di infinita tenerezza a Termas de Rio Hondo: l’abbraccio di Valentino Rossi col piccolo tifoso in Argentina diventa virale Quarto posto ieri per Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp d’Argentina: il Dottore è riuscito, a differenza del Qatar, a stare con i migliori, e dunque il suo sabato ha preso una piega positiva e ottimista in vista della gara di oggi, anche se il nove volte campione del mondo preferisce andare ...

MotoGp Argentina 2019 - focus gomme. Le possibile strategie : Termas de Rio Hondo, 30 marzo 2019 " Mai come in Argentina la scelta delle gomme potrà rivelarsi decisiva per le sorti della gara della Motogp . Si ricorda, ad esempio, la grande rimonta di Valentino ...

MotoGp – Bagnaia consapevole in Argentina : “credo di aver sbagliato a preparare le gomme” : Qualifica deludente per Pecco Bagnaia in Argentina: le parole del giovane pilota del Team Pramac dopo un sabato complicato a Termas de Rio Hondo Marc Marquez ha conquistato ieri la pole position del Gp d’Argentina: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle Vinales e Dovizioso, mentre Valentino Rossi aprirà la seconda fila. Sabato difficile invece per il giovane allievo del Dottore, Bagnaia, che non è riuscito a far meglio del ...

MotoGp Argentina - Rossi : «Bene quarto posto - ma gara è un'incognita» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Nel complesso è stato un buon venerdì e un buon sabato. Sono felice di partire dalla quarta posizione perché il mio giro era buono, e non sono così lontano dalla pole'. ...

MotoGp – Morbidelli positivo in vista del Gp d’Argentina : “noi davanti con i favoriti” : Franco Morbidelli protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota italo-brasiliano dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...

MotoGp - previsioni meteo GP Argentina : rischio pioggia durante la gara! : Potrebbe essere movimentato dalla pioggia il GP d’Argentina che il circuito del Motomondiale si trova ad affrontare oggi all’Autodromo Termas de Rio Hondo. Le previsioni del tempo, infatti, sebbene non predicano l’assoluta certezza che Giove Pluvio si sfoghi sulla pista, indicano comunque una discreta probabilità che ciò possa accadere. Sono attesi temporali sparsi nel corso della giornata, con possibilità di precipitazioni del ...

MotoGp – La Yamaha secondo Meregalli - il team principal fa il punto della situazione in vista del Gp d’Argentina : Massimo Meregalli commenta le qualifiche della Yamaha, il team principal della scuderia giapponese parla in vista del Gp d’Argentina Marc Marquez poleman del Gp d’Argentina spaventa gli avversari, ma anche le Yamaha non scherzano. Partendo dalla seconda e dalla quarta casella in griglia di partenza, Maverick Vinales e Valentino Rossi possono puntare dritti al podio. A parlare delle possibilità di vittoria del pilota spagnolo e ...

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo i piloti e i team della classe regina andranno a definire gli ultimi assetti prima della gara, cercando di avere più informazioni possibili in termini di set-up. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano ...

MotoGp – Iannone ultimo tra gli ultimi in Argentina - la mamma di Belen lo consola : il messaggio di Veronica Cozzani : Andrea Iannone male durante le qualifiche di MotoGp in Argentina: il pilota dell’Aprilia esprime il suo rammarico sui social, spunta il messaggio consolatorio della mamma di Belen Andrea Iannone, dopo aver disputato delle buone prime prove libere, ha decisamente mancato l’appuntamento con le qualifiche del Gp d’Argentina. Il pilota di Vasto ha agguantato infatti solo l’ultimo posto in classifica, piazzandosi ...

MotoGp streaming - GP Argentina 2019 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Il Gran Premo di Argentina sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) che proporrà tutti gli appuntamenti in diretta e diverse repliche. Su TV8, canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre, saranno visibili le repliche di qualifiche e gare. OA Sport, invece, presenterà le DIRETTE LIVE scritte di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante del weekend argentino. PROGRAMMA MOTOMONDIALE ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGp di Argentina : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Argentina, il secondo del Motomondiale. Marquez ha fatto il tempo sul giro più veloce negli ultimi secondi di qualifica disponibili e partirà davanti a

LIVE MotoGp - come vedere il GP d’Argentina 2019 in DIRETTA : orario - tv - programma e streaming : Tutto è pronto per il Gran Premio di Argentina 2019 del Motomondiale! Le tre classi scenderanno in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo per sfidarsi nel secondo appuntamento del campionato. La giornata, ovviamente, sarà aperta dai warm-up della mattina, per le ultime regolazioni in vista delle gare. Si partirà alle ore 17.00 con la Moto3, con la pattuglia italiana pronta a centrare il primo successo stagionale con Tony Arbolino sugli scudi. ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : la gara vedrà tutti a caccia di Marc Marquez - ma lo spagnolo sembra imprendibile : È tempo del secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Tutto sembra apparecchiato per vedere il primo successo stagionale del campione del mondo in carica. Marc Marquez infatti ha già messo in cascina la pole position del Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo, la numero ottantuno della sua carriera, ed è pronto a fregiarsi del titolo di grande favorito della gara sudamericana. Questo attestato arriva da due aspetti: sia perché ...

MotoGp Argentina - Marquez favorito. Ma Dovi e Rossi ci sono : ... sesto, a confermare della qualità tecnica della Yamaha, ma il campione del mondo della Moto 2 dovrà migliorare sotto il profilo della costanza in gara: in Qatar il suo gran premio andò scemando. Non ...