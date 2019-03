Mertens segna la rete numero 78 e raggiunge Cavani

ilnapolista

(Di domenica 31 marzo 2019) Grande prestazione del Napoli che subisce gol solo su rigore. È il terzo di questa stagione. Driesla sua78 eEdinsonal 4º posto dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli. Arkadius Milik conferma il grande momento di forma e si porta a quota 16 reti. Quarto gol per Simone Verdi che nonostante le poche presenze in campo dimostra di essere sempre pronto. Secondaper Younes in due partite consecutive, Amindopo 6’ che era subentrato a Verdi. Sono 40 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 24 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. I golti sono 72 in tutte le competizioni, 32 quelli subiti. In campionato, 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in 29 turni. L'articolola78 eilNapolista.

