ilnapolista

(Di domenica 31 marzo 2019)che oggi ha raggiunto Vojak nella classifica di tutti i marcatori del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Roma:”Oggi abbiamodi. Nel primo tempo non abbiamo fatto più gol, ma nella ripresa abbiamo cominciato subito bene e fatto il nostro gioco”.Passi in avanti per l’Arsenal?“Questi sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo a Londra. Pensiamo a tutte le gare, dobbiamo migliorare anche per l’anno prossimo”.Sei il quarto bomber col Napoli, agganciando Cavani e Vojak.“Mi fa molto piacere, sono giocatori importanti. E’ bello agganciarli o superarli,a segnare. La stagione non è ancora finita, vediamo”.Punti al primato di Hamsik?“Quando è andato via ho detto che m dispiaceva, ma un po’ mi ha fatto piacere”Ti sei fatto male in ...

SkySport : ???? Serie ?? 29^ giornata ?? #RomaNapoli 1-2 ? #Mertens (49’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A ??… - SSCNapoliNews : Mertens a Sky: “Abbiamo meritato di vincere. Voglio continuare a segnare” - ilnapolionline : SKY – Mertens: “Meno male che Marek è andato via, così lo raggiungo!” -