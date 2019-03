Jim Carrey | scontro a fuoco con Alessandra Mussolini | volano insulti

gossipetv

(Di domenica 31 marzo 2019) Jimconparole grosse su Twitter Che cosa c’entranoe Jim? Per quale motivo la star hollywoodiana e l’Europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo sono arrivati ai ferri corti con tanto di? Semplice. L’attore di “Se mi lasci ti cancello”, poche ore fa, …L'articolo Jimconproviene da Gossip e Tv.

giornalettismo : La vignetta disegnata e pubblicata da Jim Carrey sul #fascismo e sul #duce ha provocato la reazione di Alessandra… - pannaalessandra : RT @Tremenoventi: Quarti di finale: Salvini vs Pamela Anderson Rita pavone vs Greta Thunberg Jim Carrey vs Alessandra Mussolini Lorella… - toughribs : RT @Chiari75: La sinistra riparta da Jim Carrey ?????? -