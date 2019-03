Jim Carey twitta contro il duce | Alessandra Mussolini replica | ' Sei un bastardo'

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Era difficile ipotizzare che un giorno Jimedsarebbero finiti, in qualche modo, nel calderone di una stessa discussione politica. Invece accade che i social possano mettere in contatto due personaggi pubblici che hanno poco a che spartire. Da un lato, infatti, c'è un attore di fama planetaria mentre dall'altra c'è un esponente del mondo politico italiano che porta un cognome pesante, quello di Benito. Proprio il nonno di una delle protagonista della vicenda è il motivo per il quale sono arrivati pesanti insulti da parte dellaal popolare attore. Attorno al tweet che ha scatenato la querelle tra i due si è innescato un dibattito, in cui non sono mancate le prese di posizioni per l'una o l'altra parte.Tutto nasce da un tweet A far scatenare la reazione particolarmente dura, almeno a parole, diè stato un tweet da ...

Cabet14 : Jim Carey spiega cos'è il fascismo, chiedere a mussolini e Claretta ???????????????????????? -