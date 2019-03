Incidente sulla pista di Bormio | 49enne muore nello scontro con un altro sciatore

L' Incidente ferroviario di Inverigo riaccende il dibattito sulla sicurezza : "Errore umano" : In quel tratto della linea ferroviaria non era operativo il sistema di sicurezza SCMT, una tecnologia che avrebbe impedito...

Incidente sulla Ascoli-Mare - morto centauro ferita gravemente la moglie - ma non in pericolo di vita : Teramo - E' morta durante la notte una delle persone rimaste ferite ieri nel grave Incidente avvenuto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare. Si tratta di un uomo di 38 anni, originario di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), in sella ad una moto che viaggiava in direzione San Benedetto quando, all'altezza dell'uscita di Monsampolo del Tronto, è piombata su una Opel Insigna che aveva rallentato in prossimità di un ...