Incendio ad Asti | 15 intossicati

Asti : Incendio divampa in una palazzina - evacuato l’edificio : divampato un incendio in una palazzina di via Dogliotti ad Asti, le fiamme forse di origine dolosa sono partite dalle cantine, dove erano ammassate alcune masserizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato lo stabile e domato le fiamme. Sono state una quindicina le persone accompagnate in ospedale per l’intossicazione dovuta al fumo, giudicata di lieve intensità dai sanitari. Le indagini sull’incendio sono ...

Imperia : principio d'Incendio a ridosso del posteggio dietro l'ex pastificio Agnesi - intervento dei Vigili del Fuoco : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Potrebbe essere una bravata di alcuni ragazzi il principio d'incendio che si è sviluppato in serata a ridosso del posteggio nel piazzale Maestri del ...

F1 – Paura nel filming day McLaren : scoppia un Incendio nel garage - 3 meccanici rimasti feriti : Grande Paura durante il filming day McLaren: un incendio, scoppiato per cause non ancora specificate, è divampato nel garage della scuderia ferendo 3 meccanici Momenti di grande Paura in casa McLaren per un filming day letteralmente… di fuoco! Nel garage del team di Woking è scoppiato un clamoroso incendio, del quale ancora non sono note le cause, che ha ferito 3 meccanici del team. Fortunatamente nessuno di essi ha riportato gravi ...

Codici : Incendio Ciampino - pronti a tutelare i passeggeri rimasti a terra : Roma – Aeroporto chiuso al traffico per alcune ore e voli rinviati o dirottati a Fiumicino. È la conseguenza dell’incendio divampato questa mattina nello scalo di Ciampino. A fuoco un locale seminterrato utilizzato come magazzino che si trova sotto il terminal delle partenze internazionali. “Grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato domato ed è stato scongiurato il rischio di focolai – dichiara ...

Flamengo : migliorano i tre ragazzini rimasti feriti nell'Incendio : Finalmente una buona notizia a tre giorni dal terrificante incendio che ha devastato il centro d'allenamento del Flamengo e causato la morte di 10 giovanissimi calciatori. Il club carioca reso noto ...