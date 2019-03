Un po' di chiarezza sul tumore al seno e la gravidanza

L'oro di Bankitalia lo gestisco io. Draghi fa chiarezza sulla facoltà della Bce di gestire le riserve italiane : Roma. Mario Draghi l'ha messo nero su bianco nella sua risposta ai due europarlamentari di Lega e Cinquestelle. Di chi sono le riserve auree? "Sono un affare delle banche centrali le quali a loro volta sono autonome e indipendenti". Basteranno le parole del presidente della Bce a spegnere gli ardori dei Borghi e dei Bagnai che vorrebbero allungare le mani sulle 2452 tonnellate di lingotti chiuse nei forzieri di Via Nazionale? Chissà. ...

F1 – Daniel Ricciardo fa chiarezza : “messaggio polemico sul casco? Ecco a chi è indirizzato” : Daniel Ricciardo fa chiarezza in merito al messaggio polemico presente sul suo casco: il pilota Renault ne spiega il significato “Stop being them“, “basta essere come loro“. La frase presente sul nuovo casco di Daniel Ricciardo ha generato grande polemica all’interno degli ambienti legati alla F1. Cosa vorrà dire? I più maliziosi hanno visto un attacco diretto alla sua ex scuderia, la Red Bull, con la quale il ...

Imane Fadil : Fabrizio Corona promette di fare chiarezza sulla vicenda : La morte della modella marocchina Imane Fadil ad oggi rImane un vero e proprio giallo. Tra le tante persone intenzionate a fare chiarezza sulla vicenda, c’è anche Fabrizio Corona. La ragazza era un testimone chiave del processo Ruby-ter che vede tra gli indagati anche Silvio Berlusconi. La notizia relativa alla scomparsa della giovane è stata diffusa solamente una settimana fa, quando il suo avvocato ha informato la Procura di Milano che ora ...

Stefano fa chiarezza sul ritorno di fiamma con Belen : le dichiarazioni a ‘Made in Sud’ : Il conduttore del programma comico di Rai Due ha approfittato della battuta sul gossip che lo riguarda per chiarire il...

Tennis – Djokovic fa chiarezza sul suo futuro : “mi concentro sui tornei importanti - vorrei giocare a Roma ma…” : Novak Djokovic svela alcuni dei suoi programmi per il futuro: il Tennista serbo spiega di volersi concentrare solo sui grandi tornei per concedere più spazio alla sua famiglia Numero 1 al mondo, campione negli ultimi 3 Slam giocati, Novak Djokovic è tornato alla grande nel circuito maschile dopo il problema al gomito che sembrava poterne mettere a rischio la carriera. Volgendo lo sguardo al suo futuro, il campione serbo svela di voler dare ...

Contrasto al legno illegale : da Conlegno un libro per fare chiarezza sulle due diligence : Sono passati ormai sei anni dall’entrata in vigore del Regolamento UE N. 995/2010, il testo con il quale l’Unione Europea ha dichiarato guerra al commercio del legno illegale. Eppure, più di un lustro dopo, continuano ad esistere difficoltà di interpretazione. Ed è proprio per rendere più accessibile il Regolamento europeo che nasce il libro“La due diligence del legno”che è stato presentato oggi a Roma, presso la sede di FederlegnoArredo. ...

Taranto - 'chiarezza sul caso D'Alò' La chiede la fondazione Taras alla società di calcio che ha impedito al giornalista l'accesso allo ... : Siamo certi che la dirigenza del club saprà chiarire al più presto questa incresciosa vicenda, affinché non assuma i contorni di una violazione della libertà di cronaca.

Esultanza Simeone – L’allenatore argentino fa nuovamente chiarezza : “chiedo scusa a chi si è offeso - ecco la verità” : Simeone torna sulla sua Esultanza dopo il gol dell’Atletico Madrid alla Juventus nella sfida di Champions League Da giorni ormai non si fa altro che parlare dell’Esultanza di Simeone dopo il gol dell’Atletico Madrid contro la Juventus in Champions League. Alla vigilia della sfida di Liga contro il Villareal, l’allenatore argentino è tornato sul suo gesto, chiarendo una volta per tutte i motivi che lo hanno spinto a ...

Icardi-Juventus - Marotta fa chiarezza sul futuro dell’argentino : Icardi-Juventus – Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima dell’inizio del match con la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky sulla questione Icardi. Per il dirigente ex Juve Icardi è un punto fermo per i nerazzurri, e presto gli verrà formalmente proposto il rinnovo. Icardi-Juventus, le parole di Marotta sul futuro dell’argentino “Icardi? Il rinnovo […] More

Inter - Spalletti fa chiarezza sul caso Icardi : “scelta dolorosa - Mauro è forte ma ha sbagliato. Ranocchia vero capitano - spesso ha…” : Spalletti fa chiarezza sulla questione Icardi in conferenza stampa: decisione dolorosa togliere la fascia di capitano all’argentino, ma scelta obbligata. Pesa il comportamento non sempre corretto, a differenza di alcuni senatori come Ranocchia Nonostante la vittoria in Europa League, la situazione dello spogliatoio dell’Inter continua a non apparire serena. Difficile potesse essere altimenti, visto il caos scoppiato dopo aver ...

Caso Manca - i giornali accendono i riflettori sul sottosegretario Gaetti. Ora serve chiarezza : Pochi gironi fa è stata pubblicata sul quotidiano Antimafia Duemila un’intervista i cui contenuti mi hanno profondamente inquietata per la gravità del quadro che, lì dentro, viene dipinto, a partire dalla vicenda della morte dell’urologo Attilio Manca. Già due settimane fa il settimanale L’Espresso – grazie a uno dei più bravi giornalisti che oggi l’Italia offre, Fabrizio Gatti – aveva acceso i riflettori ...

Tottenham - la Premier League chiede chiarezza sul nuovo stadio : Inaugurazione nuovo stadio Tottenham – La Premier League ha chiesto che il Tottenham disputi almeno cinque partite di campionato nel nuovo stadio in questa stagione, per poter giustificare un trasferimento degli Spurs nel nuovo impianto. In alternativa – spiega “Evening Standard –, il club londinese dovrà rimanere a Wembley fino alla fine dell’annata calcistica. La […] L'articolo Tottenham, la Premier League chiede chiarezza sul ...

Jerry Lawler fa chiarezza sulla situazione di Dean Ambrose : “addio alla WWE e firma con la AEW? Ecco cosa penso” : Jerry Lawler ha dato la sua opinione sul possibile addio di Dean Ambrose dai palcoscenici WWE: ‘The King’ crede che il ‘Lunatic Fringe’ voglia prendersi una pausa Nei giorni scorsi la notizia del possibile addio di Dean Ambrose ha sconvolto i fan della WWE. L’ex membro dello Shield, sempre molto amato dai tifosi tanto come babyface che come heel, sembra essere intenzionato a non rinnovare il suo contratto in ...