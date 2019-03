Simbolo di unità Nicola Zingaretti svela il logo Pd-SiamoEuropei

Elezioni europee - Zingaretti presenta il Simbolo del Pd : “Unità contro deriva nazionalista” : Il segretario dem Nicola Zingaretti presenta il simbolo del Pd in vista delle prossime Elezioni europee: non solo il classico logo del partito, ma anche la scritta 'Siamo europei' sullo sfondo di una bandiera europea e il richiamo al Partito Socialista europeo. "Unità delle forze progressiste ed europeiste per fermare la deriva nazionalista", è il messaggio lanciato da Zingaretti.Continua a leggere

Pd - Zingaretti e Calenda scoprono il Simbolo per le europee : “Un esperimento - una sfida unitaria dedicata ai giovani” : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha presentato il logo per la lista “per vincere le elezioni europee” – ha detto – nella sede nazionale del partito al Nazareno, a Roma. “Un esperimento, una sfida”, lo ha definito, “una lista aperta che deve essere unitaria”. Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei – espressione che trova posto nel logo sotto al simbolo del Pd e ...

Simbolo di unità. Nicola Zingaretti e Carlo Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei - "per vincere le elezioni" : Le parole di Nicola Zingaretti sono unità, Europa e sostenibilità. Il segretario del Pd presenta il Simbolo della lista Pd-Siamo Europei alle europee come "il Simbolo dell'unità, non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei - espressione che trova posto nel logo sotto al Simbolo del Pd e assieme alla scritta Socialisti e democratici (Pse). Sulla ...

