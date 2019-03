Raccolta rifiuti zona industriale | Bene revisione | ma i costi devono rispondere a

Fdi : Raccolta rifiuti a Roma indecorosa - ci saremmo aspettati scuse Ama e riduzione Tari : Roma – “Ammonta a ben 763.353.352 euro il prelievo complessivo ai danni dei Romani relativo alla Tariffa dei rifiuti in approvazione oggi dall’ Amministrazione Raggi. Ci saremmo aspettati le scuse di Ama e una consistente riduzione della Tari di fronte alla scandalosa, inefficiente, indecorosa raccolta dei rifiuti vista a Roma in questo ultimo anno”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De ...

Raccolta rifiuti nella zona industriale - Cna : 'I costi devono rispondere a un servizio funzionale' : ... perché in un'economia circolare tutti devono e possono contribuire e la Raccolta di frazioni di pregio delle aziende può portare a un aumento percentuale della Raccolta differenziata, di cui può ...

Nuova Raccolta rifiuti a Comiso - mastelli entro aprile : Fino alla fine di aprile sarà possibile ritirare i mastelli nello di parco Baden Powell, ma il nuovo metodo di raccolta comincia il primo di aprile come stabilito. 'Abbiamo deciso, in accordo con la ...

Rifiuti elettronici - cresce la Raccolta di Ecolight : 17mila tonnellate di smartphone e piccoli elettrodomestici nel 2018 : smartphone, tablet, frullatori e asciugacapelli non più funzionanti, Ecolight ne ha raccolti quasi 17.000 tonnellate nel 2018, con una crescita del 5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti. Il consorzio nazionale che si occupa della gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti continua a rafforzare il suo impegno per l’ambiente. «Nel corso del 2018, l’attività complessiva di Ecolight ha permesso di avviare ad un corretto recupero e ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Rifiuti : riprende la Raccolta dell´organico. : Il sindaco: "Monitoriamo la situazione perché si torni al conferimento regolare" riprende domani, martedì 26 marzo, la raccolta dei Rifiuti organici che era stata sospesa a causa della chiusura della ...

Incendiati due mezzi Raccolta rifiuti : ROCCELLA IONICA, REGGIO CALABRIA,, 21 MAR - Due veicoli del Comune di Roccella Ionica utilizzati per la raccolta differenziata sono stati Incendiati la notte scorsa nella periferia nord della ...

GESTIONE DEI RIFIUTI E Raccolta DIFFERENZIATA - IL 20 E 21 MARZO A PALERMO E CATANIA DUE SEMINARI ORGANIZZATI DA ANCI E CONAI : "Questi SEMINARI sottolineano l'importanza di una RACCOLTA DIFFERENZIATA intesa come potenziale risorsa, poiché i RIFIUTI correttamente riciclati possono generare un'economia incentrata sulla sostenibilità ambientale. A questo si deve accompagnare un'attenta GESTIONE delle diverse tipologie di RIFIUTI senza perdere di vista il complesso quadro siciliano ...

Raccolta di rifiuti "straordinaria" per la Protezione Civile di Dego : Ieri la Protezione Civile di Dego ha provveduto alla Raccolta di rifiuti lungo le strade del paese e zone periferiche. Si legge sulla pagina del Comune di Dego: 'Il lavoro non è finito per la zona del ...

Ama : domani Raccolta straordinaria rifiuti ingombranti : Saranno coinvolti i municipi pari della Capitale Roma – Domenica 17 marzo a Roma torna la campagna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al Tgr Lazio. In questo terzo appuntamento del 2019 saranno coinvolti i municipi pari della Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 ...

Maltempo Modica : sospesa Raccolta rifiuti porta a porta : A causa degli ingenti danni causati dall'ondata di Maltempo domani, 25 febbraio, sarà sospesa ogni attività di raccolta porta a porta dei rifiuti a Modica. A comunicarlo è l'Assessore all'ecologia, ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha revocato l’intero Cda di Ama - l’azienda municipale che si occupa della Raccolta dei rifiuti : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza di revoca dell’intero Consiglio d’amministrazione di Ama, l’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti, compreso l’amministratore delegato Lorenzo Bagnacani. La revoca, riporta ANSA, è stata decisa durante una riunione della